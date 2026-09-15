「伊達、私の心配はいらんねん」歌手の和田アキ子が12日、ニッポン放送『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』(毎週土曜 11:00～13:00)に出演。脳梗塞のため休養しているサンドウィッチマン・伊達みきおの近況を明かした。

伊達みきお

相方・富澤たけしにも「無理したらあかんよ」

伊達とはメールで連絡を取り合っているという和田。「『元気してるか』って送ると、すぐ返ってきて、『リハビリ順調で、今必死で通ってる。漫才できるまでに』っていろいろ書いてあって」と、伊達からの返信を紹介した。

さらに、「最後に『アッコさん、散歩に行かれたりするときに、天候不順なんで、急に雨が降ったりしますから、足元に気をつけて頑張ってください』って」と続け、「『うえーん、伊達、私の心配はいらんねん』って。どこまでも優しい子」と人柄をたたえた。

そのうえで、「すごく意欲的にリハビリに取り組んでる」と伊達の様子を伝え、「焦ることはないんだけど、“1日も早く”じゃないけど、みんなが戻ってくることを待ってる」とエール。「これはすごい良い薬かなっていう」と口にした。

和田自身も手を骨折しており、「やっとギプス外れました」と報告しつつ、「自分でも“日にち薬”だと思ってる。だから伊達の場合も、やっぱり日にちが。それが決められた日にちじゃなくてね」と回復を待つことの大切さを説いた。

また、ニッポン放送では和田の番組に続いてサンドウィッチマンの番組が放送されていることから、伊達の相方・富澤たけしとも顔を合わせたという。和田は「今さっき、富澤くんも会って」と切り出し、「『どう?』って言ったら、『順調です』って言うから、私は反対に『富澤、お前も頑張らなあかんで、1人で』って」とやり取りを回想。ただ、富澤に対しては「無理したらあかんよ。もう、しんどいときはしんどいって」と声をかけたといい、相方として伊達を支える富澤のことも気にかけていた。