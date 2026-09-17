「伊達さんからメール来てまして」お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが12日、ニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)に出演。脳梗塞のため休養している相方・伊達みきおから届いたメールを紹介した。

伊達の近況「リハビリも兼ねて…」富澤が明かす

番組では「伊達さんからメール来てまして。近況報告」と切り出し、伊達から寄せられたメッセージを読み上げた。冒頭には「皆さんどうもこんにちわんこそば」と記されており、富澤は「ふざけてるんですよ。1行目から」とツッコミを入れた。

続いて、「52歳になった私、伊達みきおです。ところでみんなリハビってる? 私は日々、リハビリに励んでおります。 おかげさまで比較的順調だと思っております」と紹介。さらに「徐々にキャッチボールから始めようかと思います」と読み上げると、富澤は「なんでいつも野球なの」と再び反応した。

メールによれば、和田アキ子、榊原郁恵、さだまさしからメッセージが届いたほか、黒柳徹子や竹内まりやからは手紙も受け取ったという。さらに番組内で自身について触れてくれた上沼恵美子や爆笑問題・太田光にも感謝を伝えた。

放送ではゲストとして、過去に脳梗塞を患ったお笑いコンビ・なすなかにしの那須晃行も出演。そのため伊達は「大好きななすなかの2人が来てくれてるみたいで。 那須くんは脳梗塞の先輩でもあります」としたうえで、「爆笑問題の田中(裕二)さんを含め、那須くんと僕の3人で“脳梗塞トークライブ”を開催したい」と今後の野望まで記していた。

メールを読み終えた富澤は、「リハビリも兼ねてちょっと散歩したりとか、そういうのもやってると思うので」と伊達の近況に触れ、「ご覧の通り元気は元気なので。ふざけてますんで。ただまあ、もうちょっとかかるかなという」と話し、相方の現在の様子を伝えていた。