「来年の仕込みも……」13日に放送されたTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で、プレゼントに当選した女性からのメッセージが紹介された。

安住紳一郎アナウンサー

「来年の仕込みも通常にできますように」

番組では、前週放送の醤油プレゼント企画に当選した、茨城県の女性リスナーから届いたメッセージが紹介された。

ヒゲタ醤油の江戸造り醤油「玄蕃蔵」が無事に届くと、女性は早速、夫と何を食べるか相談。スーパーの握り寿司、イワシの丸焼き、マグロの刺身などとともに味わったという。

「刺身醤油の存在を成人してから知るような素人の私でも、いつもの醤油との味の違いがはっきりと分かりました」といい、「甘みとまろやかさがあり、食材のうま味を最後に感じることができました」と感想を寄せた。

さらに女性が思いを巡らせたのは、自分たちが食べる醤油だけではなかった。大雨と長雨によって国産大豆に影響が出るのではないかと心配し、「来年の仕込みも通常にできますようにと祈るばかりです」とつづった。

この言葉に安住アナは、「この方は自分がいただいた次の年のお醤油の出来を心配なさってるんだよね」と驚き、「次の人のための心配してくれてんだよ。優しい方だね」と感心。「人間ってのはこういうレベルまであるんだよね」としみじみ語った。

7月下旬に手術「今回の当選は何よりもうれしい出来事」

そしてメッセージの最後には、女性自身についての記述もあった。

「私自身、7月下旬に手術をしたのですが、入院中も退院後も体調が思うように戻らない日々を過ごしていました」

そんななか届いた醤油について、「今回の当選は何よりもうれしい出来事でした」と告白。「玄蕃蔵を使ったおいしい料理をたくさん食べ、体調回復に努めたいと思います」と前向きな思いを記した。

ここまでメッセージを読み終えた安住アナは、「本当にこの人に当たってよかったね」と一言。

秋においしいものを受け取ったとき、自分が味わう喜びだけでなく「来年も無事においしく、皆さんの口に届くかしら」と心配する女性の優しさに、中澤有美子アナが「至らなさが恥ずかしい、自分の」と吐露すると、安住アナは「本当に恥ずかしいね、朝からね」と感服していた。