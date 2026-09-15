サックス奏者でライバーの大坪俊樹が、12日放送のニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO) 17LIVE SP』に出演。ライブ配信の内容について明かした。

大坪俊樹が現在の配信内容について語る

番組で自己紹介を求められた大坪は、「プロのサックス奏者、サクソフォン奏者で」「東京藝術大学というところを出まして」と説明。都留拓也(ラパルフェ)から「藝大行ったんですか!? すげえっすね!」と驚きの声が上がると、大坪は「私立の音大行って、藝大行って、大学院も行って」と明かした。

その後、ライブ配信について話題が及ぶと、始めた当初は「演奏がめちゃくちゃメイン」だったという大坪。しかし、以前住んでいた家では「11時とか12時とか演奏できなくなる」と時間に制限があったため、そこから時間ごとに雑談に切り替えていたそう。

さらに、お酒を飲みながら配信することもあったといい、雑談を続けるうちに、コメントを拾うなど視聴者とコミュニケーションを取ることの親和性が高いと感じるようになったという。

そして、現在の配信について、大坪が「今もう演奏1の雑談9ぐらいですね」と告白すると、ラパルフェの2人も「あ、マジですか!?」「そんな割合で!?」と驚き。大坪は「コメントでは、『もう1もないだろ!』って言われているかもしれないです」「全然吹かない日もあります」と明かしていた。