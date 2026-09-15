「俺の弱点って何だと思う?」――。13日に放送されたTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で、37歳男性が妻に自身の“弱点”を尋ねた際のエピソードが紹介された。かわいらしい答えを期待していた夫に対し、妻からは容赦ない言葉が次々と飛び出す展開に、安住紳一郎アナウンサーも「これはショック」と同情した。

安住紳一郎アナウンサー

妻に軽い気持ちで聞いた「俺の弱点って何だと思う?」

この日のメッセージテーマは「私の弱点」。番組の終盤、千葉県柏市に住む37歳男性から届いたメッセージが紹介された。

男性は「これといって華のない人生で、さしてエピソードも思いつかず」と、自分の弱点が思い浮かばなかったという。そこで、日頃から文句も言わずに仕事の愚痴を聞き、寄り添ってくれる優しい妻に、「俺の弱点って何だと思う?」と軽い気持ちで尋ねてみた。

男性が期待していたのは、買い物を頼まれても特売品に目がいってしまい、本来の用事を忘れてしまう――といった“おっちょこちょい”的なかわいらしい回答。しかし、妻の口から飛び出したのは予想外の言葉だった。

「短気、協調性なし、人の目を気にしない、ぶしつけ、恥知らずなど、出るわ出るわ。容赦ない言葉のオンパレード」

想像をはるかに超える指摘を受けた男性は、「どうやら私の最大の弱点は、自分の性格の悪さに無自覚で、妻に愛されていると図々しく思い込んでいた脳天気さだったようです」と反省。「ダメージは甚大です! これからは心を入れ替え、自分の弱点を見直します!」と力強くつづった。

安住紳一郎アナ「やり直し宣言、なかなかできないよ」

男性の“やり直し宣言”を聞いた安住アナは、「37歳。素晴らしいよ。やり直し宣言、なかなかできないよ」とエール。

一方で、「『俺、弱点なんかあるかな?』なんて言ったらね、奥さんから『短気、協調性なし、人の目を気にしない、ぶしつけ、恥知らず』」と改めて妻の言葉を振り返ると、「なかなか言われることないよね。これはショック(笑)」と吹き出しながらも同情した。

そして「心配になっちゃうくらいだね」と気遣い、最後には「頑張ってください!」と男性に呼びかけていた。