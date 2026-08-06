JR九州は、宮崎駅に停車した787系の車内で深夜を過ごす特急型車両夜間滞在イベント「スワローおひさま」を「ひなたフェス 2026」開催日の9月5・6日に実施すると発表した。普段と異なる夜間の車内空間と雰囲気を楽しめる企画となる。

特急形電車787系イメージ

両日とも宮崎駅に停車中の787系6両編成を使用し、23時30分頃から翌朝6時まで滞在できる。集合時刻は23時20分。受付時、「アミュプラザみやざき」の店舗で朝食などに利用できるショッピングチケット1,000円分を参加者に配布する。

安全管理上、0時から5時30分まで車外に出ることができない。5時30分から降車可能となり、6時に解散となる。寝具などの提供はなく、車内照明も消灯しない。

参加対象は小学生以上とされ、18歳未満は大人の同伴が必要。2人席を2人で利用する「普通席利用プラン」は1人4,600円。2人席を1人で利用する「DXグリーン席利用プラン」は2万3,600円となる。その他、グリーン席やBOX席なども販売する。8月7日12時から、JR九州オリジナルツアー予約サイトで申込みを受け付け、支払いはクレジットカード決済限定。9月5日実施分は8月31日23時59分、9月6日実施分は9月1日23時59分に受付を締め切る。

787系の普通席イメージ

なお、JR九州は今回のイベントに関して、あくまで「深夜の車内で特別な時間を過ごすことを目的とした、特別な空間や雰囲気を楽しむイベント」と説明している。申込みが50人に満たない場合や、車両運用、悪天候などの事情により、開催を中止する場合がある。