京都鉄道博物館は6日、新幹線500系に関する鉄道映像の上映をはじめ、「おとなの学び講座」や特別な車両公開など、9月に開催するイベントの概要を発表した。

500系新幹線電車521形1号車

鉄道映像上映「時速300kmへの挑戦! -500系開発の記録-」は9月19・20日に本館3階ホールで実施。11時、13時30分、15時から上映(各回約30分)され、定員は先着50人。2027年1月に定期運転を終了する500系について、開発から営業運転に至るまでの歩みを映像で紹介する。

JR西日本が開発した500系は、1997年に山陽新幹線で営業運転を開始。当時の世界最速となる300km/hでの営業運転を実現した。上映イベントでは、車両開発や高速化に向けた取組みを振り返る。参加費は無料だが、京都鉄道博物館の入館料が必要となる。

鉄道をさまざまなテーマで解説する「おとなの学び講座」は9月17日14時から、本館3階ホールで実施する。定員は先着50人。「時刻表と食」をテーマに学芸員が解説(約60分)する。

本館1階にて、通常は立ち入ることのできない展示車両「クハ489形1号車」の車内を公開する。1971年に東急車輛で製造され、関西圏で特急「雷鳥」「しらさぎ」として活躍した車両で、土休日の10時30分、11時、11時30分からそれぞれ約20分間の解説を行う。車内には大型の空調装置や蛍光灯カバーなど、国鉄時代から変わっていない設備も残る。解説時間以外は13時30分から16時30分まで自由に見学できる。

クハ489形1号車

オハフ50形68号車

開館10周年記念企画「プチ解説 まめちしき10!」は9月5・26日に実施。1978年から製造されたローカル線用の車両オハフ50形68号車を取り上げ、13時30分と15時30分から扇形車庫エリアで約15分間解説する。各イベントとも参加費は無料だが、入館料が別途必要となる。