「普段買わない値段の…」M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)が、3日放送のテレビ東京『オトナモラトリアム』(8月3日・10日24:30～)に出演。過去にあげたことのあるプレゼントを告白した。

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塩崎太智がプレゼントを贈る際に気を付けていることとは

同番組は、社会的には「大人」と呼ばれる年齢になったものの、心も立場も真の大人になりきれない、25歳～30歳の“オトナモラトリアム世代”が抱えるリアルな悩みをアレコレと語り合うトーク番組。MCはYOU、若槻千夏、塩崎が務める。

番組内でが、25歳男性から「彼女の誕生日に1万3,000円のネックレスをあげたんですが、想定していたよりも安かったらしく、『大学生?』とうすら笑いをされて、めちゃくちゃ腹が立った。女性が納得できる金額のラインを決めてほしい」という悩みを紹介。

「プレゼントを贈る際に気を付けていること」の話題になると、塩崎は「普段買わない値段のものがいいですよね。俺もあげたことがあるのが、5万円くらいの箸とか……」と明かす。

若槻から「それはちょっといらない(笑)。無駄遣いじゃない?」と言われると、塩崎は「そんな言わなくていいじゃないですか!」と立ち上がりつつ、「でも、友達にはそういうのが多いかもしれないです。箸とかじゃなくても、絶対にそんな値段で買わないだろというティッシュケースとか……」と過去にあげたプレゼントを告白した。

すると、YOUからも「それは……いらないです(笑)。インテリアにこだわっている人たちからすると迷惑です(笑）」とばっさり切られてしまうと、タジタジになっていた。

塩崎が出演した3日放送の『オトナモラトリアム』は、Tverで見逃し配信中。10日には最新話が放送予定となっている。

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