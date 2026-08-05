「こいつ誰?」――きょう5日に放送される中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おちたらおわり』(毎週水曜24:24～)第6話で、宇垣美里演じる月島明日海の家庭が崩れ始める。

同作は、憧れのタワーマンションへ夫と娘の3人で引っ越してきた明日海が、因縁を抱える相手・真宮孔美子(篠田麻里子)と再会し、ママ友たちの嫉妬や策略に巻き込まれていくサバイバルドラマ。原作は、すえのぶけいこ氏の同名漫画で、浅野妙子氏が脚本を手掛ける。

明日海とカイの写真に夫が疑念

第6話では、明日海を妬む朋代(佐津川愛美)が、月島家の玄関に一枚の写真を投じる。

夫・航平(池田直人)が目にしたのは、明日海とカイ(簡秀吉)が仲睦まじく過ごす姿。航平は「こいつ誰?」と、明日海とカイの関係を疑い始める。

そこへ追い打ちをかけるように、航平の会社のパソコンから顧客の個人情報が流出。航平は解雇の危機に立たされる。

住宅ローンの返済が残る中、先の見えない不安に襲われる明日海と航平。互いの気持ちはすれ違い、夫婦の関係は次第にギクシャクしていく。

「言っていない秘密があるんですよ」

朋代の明日海に対する執着も、さらに加速する。

朋代は動揺する航平に、「明日海さん、航平さんに言っていない秘密があるんですよ」と告げ、妖しく身を寄せていく。

疑念と裏切りが渦巻く中、一枚の写真と情報流出をきっかけに崩れ始める月島家。航平を窮地に追い込んだのは誰なのか。そして、味方の顔をして近づく“悪魔”の目的とは――。

【編集部MEMO】

宇垣美里は、1991年4月16日生まれ、兵庫県出身。2014年にTBSへ入社し、アナウンサーとして情報・報道、バラエティ番組などを担当した。19年3月に退社し、同年4月からオスカープロモーションに所属。俳優として『彼女はキレイだった』『明日、私は誰かの彼女』『あなたは私におとされたい』『財閥復讐』『できても、できなくても』などに出演する。

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