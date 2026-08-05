「薬物反応はあるのに、どこを探しても密輸品が見つからない」――6日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE 突破ファイル』(毎週木曜19:00～)では、「水際で平和を守れSP」と題し、巧妙な手口で不正薬物を隠したジャマイカ人DJカップルと空港税関職員の攻防を描く。

再現ドラマ「突破空港税関」で監視官を演じるのは木村昴。荷物からは不正薬物の反応が出ているにもかかわらず、液体検査やX線検査を重ねても、肝心の密輸品は見つからない。不可解な状況の中、木村監視官は男性の不自然な行動と、無意識に向けられた視線に違和感を抱く。

木村昴

日本のクラブイベントへ出演するDJカップル

夏休みを迎えた空港では、木村演じる監視官たちが、子ども向けのクイズイベントを開催。浮き輪、水鉄砲、ハンディファン、ライフジャケットの中から、機内への持ち込みが規制されているものを当てる問題に、スタジオ出演者も挑戦する。

イベント終了後、税関職員のもとに「不審な行動をする乗客がいる」との通報が入る。検査場にいたのは、日本のクラブイベントへDJとして出演するために来日したという、ジャマイカ人の男女だった。

2人の荷物には、ラム酒、ニット帽、レコード、ジャークシーズニング、焙煎前のコーヒー豆、マラカスなど、ジャマイカを思わせる品々が並ぶ。過去の密輸事例も踏まえ、一つずつ念入りに調べていくものの、違法な品は発見されない。

不正薬物の反応、しかしX線にも映らない

ところが、荷物の表面を拭き取り、検査機器にかけたところ、不正薬物の反応が検出される。

どこかに密輸品があることは間違いない。だが、液体を検査しても、荷物をX線に通しても、不審なものはどこにも見当たらない。薬物反応だけが残り、職員たちは巧妙に仕組まれた隠し場所を特定できずにいた。

検査が長引くにつれ、当初は陽気だった男性の様子にも変化が現れる。突然踊り始めたり、飲み物を口にしたりと、自分に注目を集めるような不自然な行動を繰り返すようになる。

木村監視官が注目したのは、男性の行動だけではない。その最中、本人が無意識に視線を向けた先に、密輸の手口を見破る突破口が隠されていた。

高橋文哉、スタジオ出演4回連続突破なるか

スタジオでは、「突破空港税関」が大好きだという高橋文哉が、過去3回の出演ですべて正解してきた記録を懸けて推理に挑む。

高橋恭平(なにわ男子)もVTRを注意深く観察するが、その回答にスタジオがざわつく場面も。果たして薬物はどこに隠されているのか、木村監視官がたどり着いた真実が明かされる。

綱啓永、シカ被害に立ち向かう新人職員役

「突破市役所 なんでもスグやる課」には、綱啓永が新人職員役で参戦。野田クリスタル(マヂカルラブリー)、尾形貴弘(パンサー)とともに、全国各地で被害が相次ぐシカの異常繁殖に立ち向かう。

街では、大雨が降っていないにもかかわらず、短期間に複数の土砂崩れが発生。スイカ畑も一晩で壊滅し、線路へ近づいたシカの群れが列車と衝突しかねない事態にまで発展する。

LEDライトや特殊な罠も、警戒心と学習能力の高いシカには通用しない。捕獲による危険を冒さず、農地や住宅街への侵入を防いだ驚きの方法に迫る。