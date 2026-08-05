ＤｅＮＡが4点差で阪神に勝利
ＤｅＮＡは東 克樹が7回3失点の好投（7安打6奪三振）、阪神の髙橋 遥人は4回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：阪神が2点を追加 2回裏：ＤｅＮＡが4点を追加 3回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香 嘉智が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡの宮下 朝陽が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが3打点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|95
|53
|41
|1
|.564
|-
|2
|巨人
|96
|51
|43
|2
|.543
|2
|3
|ヤクルト
|96
|44
|51
|1
|.463
|9
|4
|DeNA
|96
|42
|51
|3
|.452
|10
|5
|広島
|93
|38
|51
|4
|.427
|12
|6
|中日
|98
|40
|57
|1
|.412
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|96
|61
|34
|1
|.642
|-
|2
|西武
|100
|55
|42
|3
|.567
|7
|3
|日本ハム
|100
|56
|44
|0
|.560
|7
|4
|オリックス
|98
|48
|48
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|94
|43
|48
|3
|.473
|16
|6
|楽天
|94
|36
|57
|1
|.387
|24