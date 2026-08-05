ＤｅＮＡが4点差で阪神に勝利

ＤｅＮＡは東　克樹が7回3失点の好投（7安打6奪三振）、阪神の髙橋　遥人は4回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：阪神が2点を追加 2回裏：ＤｅＮＡが4点を追加 3回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香　嘉智が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡの宮下　朝陽が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 95 53 41 1 .564 -
2 巨人 96 51 43 2 .543 2
3 ヤクルト 96 44 51 1 .463 9
4 DeNA 96 42 51 3 .452 10
5 広島 93 38 51 4 .427 12
6 中日 98 40 57 1 .412 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 96 61 34 1 .642 -
2 西武 100 55 42 3 .567 7
3 日本ハム 100 56 44 0 .560 7
4 オリックス 98 48 48 2 .500 13
5 ロッテ 94 43 48 3 .473 16
6 楽天 94 36 57 1 .387 24