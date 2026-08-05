ソフトバンクが逆転勝利、日本ハムに7対5で勝利
先発投手：ソフトバンクは大津亮介が5回2失点の好投（4安打5奪三振）、日本ハムの北山亘基は2回3失点。得点経過：1回表：日本ハムが1点を追加。1回裏：ソフトバンクが3点を追加し逆転。2回裏：ソフトバンクが2点を追加しリードを広げる。注目選手：ソフトバンクの野村勇が1本塁打、2打点の活躍、ソフトバンクの近藤健介が3打点の活躍、ソフトバンクの正木智也が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|96
|53
|42
|1
|.558
|-
|2
|巨人
|97
|52
|43
|2
|.547
|1
|3
|ヤクルト
|97
|44
|52
|1
|.458
|9
|4
|DeNA
|97
|43
|51
|3
|.457
|9
|5
|広島
|94
|38
|52
|4
|.422
|12
|6
|中日
|99
|41
|57
|1
|.418
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|97
|62
|34
|1
|.646
|-
|2
|西武
|101
|55
|43
|3
|.561
|8
|3
|日本ハム
|101
|56
|45
|0
|.554
|8
|4
|オリックス
|99
|49
|48
|2
|.505
|13
|5
|ロッテ
|95
|44
|48
|3
|.478
|16
|6
|楽天
|95
|36
|58
|1
|.383
|25