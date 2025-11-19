ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が19日、木下グループのCM第二弾制作発表会に登壇。佐々木朗希について語った。

佐々木朗希の起用方法は?

――シーズンを振り返って、監督の想像を超えるようなシーンは?

いくつかエピソードはあるのですが、まずは山本由伸選手ですね。昨年はメジャー1年目のシーズンだったので、マネジメントを慎重にしていたところがあります。そして、今年は大きく成長してくれたのかなと思います。マネジメントで、「挑戦させる」ということを意識したことで、大きく成長してくれたのかなと思います。

次に佐々木朗希選手。彼はメジャー1年目だったのですが、すごく若い選手ということもあったので、山本選手とは違うマネジメントを行ったところ、佐々木選手も違う成長の仕方をしてくれたのかなと思います。

――佐々木選手は来シーズン、先発復帰する予定とのことですが、どのような起用方法を考えていますか?

佐々木選手について、来シーズンは先発での起用を予定しています。しっかり休暇をとってもらい、週に一回の起用を予定しています。私自身、佐々木選手には健康であってほしいですし、その力強さを維持してほしいと思っています。