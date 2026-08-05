ロッテ、西武に8-0で完封勝利

先発投手：ロッテは毛利　海大が6回0失点の好投（3安打5奪三振）、西武の佐藤　爽は6回1/3回7失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：ロッテが3点を追加 6回裏：ロッテが2点を追加 7回裏：ロッテが3点を追加 注目選手：ロッテのＮ・ソトが1本塁打、3打点、2得点の活躍、ロッテの山口　航輝が1本塁打の活躍、ロッテの山本　大斗が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 95 53 41 1 .564 -
2 巨人 96 51 43 2 .543 2
3 ヤクルト 96 44 51 1 .463 9
4 DeNA 96 42 51 3 .452 10
5 広島 93 38 51 4 .427 12
6 中日 98 40 57 1 .412 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 96 61 34 1 .642 -
2 西武 100 55 42 3 .567 7
3 日本ハム 100 56 44 0 .560 7
4 オリックス 98 48 48 2 .500 13
5 ロッテ 94 43 48 3 .473 16
6 楽天 94 36 57 1 .387 24