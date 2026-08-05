ロッテ、西武に8-0で完封勝利
先発投手：ロッテは毛利 海大が6回0失点の好投（3安打5奪三振）、西武の佐藤 爽は6回1/3回7失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：ロッテが3点を追加 6回裏：ロッテが2点を追加 7回裏：ロッテが3点を追加 注目選手：ロッテのＮ・ソトが1本塁打、3打点、2得点の活躍、ロッテの山口 航輝が1本塁打の活躍、ロッテの山本 大斗が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|95
|53
|41
|1
|.564
|-
|2
|巨人
|96
|51
|43
|2
|.543
|2
|3
|ヤクルト
|96
|44
|51
|1
|.463
|9
|4
|DeNA
|96
|42
|51
|3
|.452
|10
|5
|広島
|93
|38
|51
|4
|.427
|12
|6
|中日
|98
|40
|57
|1
|.412
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|96
|61
|34
|1
|.642
|-
|2
|西武
|100
|55
|42
|3
|.567
|7
|3
|日本ハム
|100
|56
|44
|0
|.560
|7
|4
|オリックス
|98
|48
|48
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|94
|43
|48
|3
|.473
|16
|6
|楽天
|94
|36
|57
|1
|.387
|24