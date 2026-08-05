中日が3点差でヤクルトに勝利

先発投手：中日は涌井秀章が6回1失点の好投（2安打3奪三振）、ヤクルトの山野太一は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：中日が2点を追加 2回裏：中日が1点を追加 5回表：ヤクルトが1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 96 53 42 1 .558 -
2 巨人 97 52 43 2 .547 1
3 ヤクルト 97 44 52 1 .458 9
4 DeNA 97 43 51 3 .457 9
5 広島 94 38 52 4 .422 12
6 中日 99 41 57 1 .418 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 97 62 34 1 .646 -
2 西武 101 55 43 3 .561 8
3 日本ハム 101 56 45 0 .554 8
4 オリックス 99 49 48 2 .505 13
5 ロッテ 95 44 48 3 .478 16
6 楽天 95 36 58 1 .383 25