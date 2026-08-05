巨人が広島に4-0で完封勝利
先発投手：巨人は井上温大が7回0失点の好投（7安打4奪三振）、広島の森翔平は7回3失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：巨人が3点を追加 9回表：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の小濱佑斗が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|96
|53
|42
|1
|.558
|-
|2
|巨人
|97
|52
|43
|2
|.547
|1
|3
|ヤクルト
|97
|44
|52
|1
|.458
|9
|4
|DeNA
|97
|43
|51
|3
|.457
|9
|5
|広島
|94
|38
|52
|4
|.422
|12
|6
|中日
|99
|41
|57
|1
|.418
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|97
|62
|34
|1
|.646
|-
|2
|西武
|101
|55
|43
|3
|.561
|8
|3
|日本ハム
|101
|56
|45
|0
|.554
|8
|4
|オリックス
|99
|49
|48
|2
|.505
|13
|5
|ロッテ
|95
|44
|48
|3
|.478
|16
|6
|楽天
|95
|36
|58
|1
|.383
|25