巨人が広島に4-0で完封勝利

先発投手：巨人は井上温大が7回0失点の好投（7安打4奪三振）、広島の森翔平は7回3失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：巨人が3点を追加 9回表：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の小濱佑斗が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 96 53 42 1 .558 -
2 巨人 97 52 43 2 .547 1
3 ヤクルト 97 44 52 1 .458 9
4 DeNA 97 43 51 3 .457 9
5 広島 94 38 52 4 .422 12
6 中日 99 41 57 1 .418 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 97 62 34 1 .646 -
2 西武 101 55 43 3 .561 8
3 日本ハム 101 56 45 0 .554 8
4 オリックス 99 49 48 2 .505 13
5 ロッテ 95 44 48 3 .478 16
6 楽天 95 36 58 1 .383 25