オリックスが2点差で楽天に勝利
先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが7回1失点の好投（9安打4奪三振）、楽天の瀧中 瞭太は7回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加 3回表：楽天が1点を追加 4回裏：オリックスが1点を追加 注目選手：オリックスの西川 龍馬が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|95
|53
|41
|1
|.564
|-
|2
|巨人
|96
|51
|43
|2
|.543
|2
|3
|ヤクルト
|96
|44
|51
|1
|.463
|9
|4
|DeNA
|96
|42
|51
|3
|.452
|10
|5
|広島
|93
|38
|51
|4
|.427
|12
|6
|中日
|98
|40
|57
|1
|.412
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|96
|61
|34
|1
|.642
|-
|2
|西武
|100
|55
|42
|3
|.567
|7
|3
|日本ハム
|100
|56
|44
|0
|.560
|7
|4
|オリックス
|98
|48
|48
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|94
|43
|48
|3
|.473
|16
|6
|楽天
|94
|36
|57
|1
|.387
|24