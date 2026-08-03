ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#3が7月28日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

お酒で記憶をなくした加藤夏希をミッツ・マングローブが介抱

番組のスタジオゲストには、加藤夏希が登場。4人の子どもを持つ加藤は、「子ども3人は結婚した時に決めていた」といい、その理由について「みのもんたさんに言われたんです。『3人いたら社会ができるから』って」と、“超大物芸能人”からの助言だったことを明かした。

また、お酒の話題になると、「楽しい程度に」と語るが、飲み仲間は酒豪で知られる女優の佐藤仁美だと明かし、「姉さんには勝てない」と2ショット写真も公開する。

さらにお酒にまつわる失敗談では、「記憶ってなくなるじゃないですか」と不穏な言葉で切り出すと、「最初飲んでいたお店から新宿2丁目に行って、そのお店の思い出はない」「でも、気づいたらマンションの前で、ミッツ・マングローブさんが私のことを介抱してるっていう……」と驚きのエピソードを披露。

しかも、当時は「ミッツさんと面識もない」状態だったそうで、森田哲矢(さらば青春の光)は思わず「どこがたしなむ程度?」とツッコミを入れた。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

お酒で記憶なくした加藤夏希をマンションの前で介抱していたのは…
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