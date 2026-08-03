医者とアーティスト、2つの道の間で揺れ動くリアルな葛藤をLaraが語る　『CELEB SECRET』第7話

ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第7話が1日に配信された。

Laraがリアルな葛藤を口に

第7話では、ドイツの医科大学を休学し、日本で絵本の出版や個展の打ち合わせ、美容クリニックでのインターン活動など多忙な日々を送るLaraに密着した。

伊勢丹新宿店のアートギャラリーでの打ち合わせではバイヤーからアーティストとしての覚悟を問われ、インターン先の指導医からは「医者になるなら早いほうがいい」と助言を受けるLara。

12歳でサマンサタバサと契約するなど幼少期から華々しく活躍してきたが、「今は選択しないといけないときなのかも、医学部に通っていたらアーティストの仕事はできないから」「これまで必ずしも自分の意思で選択してきたわけではない」「親に医学部に進学しなさいと言われたときに嫌とは言えない、断る理由が見つからなかった、親に言われたらその通りにする。資金を提供してもらっている、そして同時に私の幸せを最も考えてくれているから」と吐露した。

そんなLaraだが、インフルエンサーとして国内外で活躍するMONAKOが「小さな頃から弁護士になることが夢だったけど、今は若くてかわいいうちにしかできないことをしようと思っている。親も喜んでくれていると思う」と言っていたことに刺激を受け、「私も好きなことをしているつもりだったけど、すごく何が欲しいかとかをあまり考えていなかった、だから自分が何をやりたいかを明確にしないと」と医者とアーティストという2つの道の間で揺れ動くリアルな葛藤を口にした。