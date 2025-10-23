大沢あかね、自宅は築40年くらいのマンション「半年に一回くらい水漏れする」　引越しをしない理由は…　

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

大沢あかねの住むマンションは?

番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着。現在は家賃100万円の神戸のマンションで暮らす彼女だが、その裏で、高級住宅地・芦屋に「片手(5億)以上」と語るド派手な新居を建設中であることなどが紹介された。

スタジオでは、ヒコロヒーから「大沢さんは築40年くらいのマンションに住んでいる?」と話を振られた大沢が、「子どもの学校とかから、そこがいいねってなって。かなりビンテージのマンションに住んでるんですけど、半年に一回くらい水漏れするんですよ」と告白。さらに、「ここ最近は、フローリングが隅からカビてくるっていう」と明かした。

また、ヒコロヒーが「引越しは考えられないんですか?」と質問すると、大沢は「引越ししたいんですけど、主人が好きなんですよね」と、夫・劇団ひとりの考えもあることを示唆。

これにMEGUMIが「あの人って、どういう人か全く分からない。とんでもないクレイジー味も持ってるじゃない?」と自身の印象を話すと、大沢も「びっくりするくらいクレイジーなんで、私も分からない。お兄ちゃんと妹がいるんですけど、お兄ちゃんと妹はあたたかい。一人だけ突然変異っていうか(笑)」と言い、自宅でのあるエピソードも披露していた。

数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

