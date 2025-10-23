大沢あかね、自宅は築40年くらいのマンション「半年に一回くらい水漏れする」　引越しをしない理由は…　

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

大沢あかねの住むマンションは?

番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着。現在は家賃100万円の神戸のマンションで暮らす彼女だが、その裏で、高級住宅地・芦屋に「片手(5億)以上」と語るド派手な新居を建設中であることなどが紹介された。

スタジオでは、ヒコロヒーから「大沢さんは築40年くらいのマンションに住んでいる?」と話を振られた大沢が、「子どもの学校とかから、そこがいいねってなって。かなりビンテージのマンションに住んでるんですけど、半年に一回くらい水漏れするんですよ」と告白。さらに、「ここ最近は、フローリングが隅からカビてくるっていう」と明かした。

また、ヒコロヒーが「引越しは考えられないんですか?」と質問すると、大沢は「引越ししたいんですけど、主人が好きなんですよね」と、夫・劇団ひとりの考えもあることを示唆。

これにMEGUMIが「あの人って、どういう人か全く分からない。とんでもないクレイジー味も持ってるじゃない?」と自身の印象を話すと、大沢も「びっくりするくらいクレイジーなんで、私も分からない。お兄ちゃんと妹がいるんですけど、お兄ちゃんと妹はあたたかい。一人だけ突然変異っていうか(笑)」と言い、自宅でのあるエピソードも披露していた。