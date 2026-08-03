森泉がモデルの仕事を始めたときに反対していた厳格な父親　しかしある日、帰宅するとポツンと色紙が置いてあり…

ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第7話が1日に配信された。

森泉がモデルの仕事を始めたときに父親が反対

スタジオでは親の期待と自身の選択の話に。森泉は「最初モデルの仕事を始めるとき、お父さんにすごく反対されていた」と告白し、厳格な父親との間に会話のない時期があった過去を愛振り返る。

しかしある日、帰宅するとポツンと色紙が置いてあり、母親経由で「友人がサインを欲しがっている」と頼まれたという父親のお茶目な行動を明かすと、スタジオの指原莉乃や満島真之介からは歓声が上がった。

さらに番組内では、若かりし頃の森と母親の写真、そして娘との写真を公開。育児について森は、「親に言われて嫌だったことを、今そっくりそのまま娘に言っている」と明かし、「当時は嫌だと思っていたけれど、今考えると本当にありがたかった」と、時を経て実感した親への感謝の思いを語った。