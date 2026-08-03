森泉がモデルの仕事を始めたときに反対していた厳格な父親　しかしある日、帰宅するとポツンと色紙が置いてあり…

ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第7話が1日に配信された。
森泉がモデルの仕事を始めたときに父親が反対
スタジオでは親の期待と自身の選択の話に。森泉は「最初モデルの仕事を始めるとき、お父さんにすごく反対されていた」と告白し、厳格な父親との間に会話のない時期があった過去を愛振り返る。
しかしある日、帰宅するとポツンと色紙が置いてあり、母親経由で「友人がサインを欲しがっている」と頼まれたという父親のお茶目な行動を明かすと、スタジオの指原莉乃や満島真之介からは歓声が上がった。
さらに番組内では、若かりし頃の森と母親の写真、そして娘との写真を公開。育児について森は、「親に言われて嫌だったことを、今そっくりそのまま娘に言っている」と明かし、「当時は嫌だと思っていたけれど、今考えると本当にありがたかった」と、時を経て実感した親への感謝の思いを語った。
【編集部MEMO】
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る女性の秘密を紐解くドキュメンタリー。貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界一学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入する。番組で密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9カ国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん(嬉野ゆみ)の4名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかける。