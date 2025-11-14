ハイヒール・モモコ、息子の妻から「家族旅行にまざってみたい!」と言われ…モモコらしい返答

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、きょう14日(22:00〜)に配信される。

ハイヒール・モモコに密着

番組では、芸歴42年の大御所芸人、ハイヒール・モモコが61歳にして“姑”デビューする姿に密着。

「なかなか嫁姑って難しいのね」と、テレビで見せる姿とは違う不安をのぞかせながらも、ウエディングドレスを着た息子の妻に対し、「アクセサリーは貸せるから」と気前よく提案する。

そんなモモコに対し、息子の妻から「家族旅行にまざってみたい!」とリクエストが飛び出すも、すかさず「高くつくなー!」と切り返すモモコらしい一幕も必見だ。

