ハイヒール・モモコ、息子の妻から「家族旅行にまざってみたい!」と言われ…モモコらしい返答

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、きょう14日(22:00〜)に配信される。
ハイヒール・モモコに密着
番組では、芸歴42年の大御所芸人、ハイヒール・モモコが61歳にして“姑”デビューする姿に密着。
「なかなか嫁姑って難しいのね」と、テレビで見せる姿とは違う不安をのぞかせながらも、ウエディングドレスを着た息子の妻に対し、「アクセサリーは貸せるから」と気前よく提案する。
そんなモモコに対し、息子の妻から「家族旅行にまざってみたい!」とリクエストが飛び出すも、すかさず「高くつくなー!」と切り返すモモコらしい一幕も必見だ。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。