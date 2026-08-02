有吉弘行 高橋英樹が“痛風”になった意外な原因を明かす「真麻ちゃんも『同じ物の食べ過ぎには注意』って…」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月のアシスタントはアルコ＆ピースの酒井健太と宮下草薙の草薙航基です。7月26日（日）の放送では、有吉が25日に出演したテレビ番組「独占生中継 隅田川花火大会 2026」（テレビ東京系）での裏話や、俳優・高橋英樹さんの逸話について語った模様をお届けします。

◆有吉 お気に入りのエピソード

この日は、有吉がゲスト出演した「独占生中継 隅田川花火大会 2026」の話題に。当日は会場入りのタイミングから大変だったそうで、「道路とかも規制されるから、結構早い時間から入るのよ。番組自体は午後6時半からなんだけど、午後4時くらいには会場に着くような感じで（準備していた）」と振り返ります。

また、テレビ東京が長年放送している大型特番なだけに、「テレ東もすごく大事にしている番組というか。だって、テレ東の会長も社長も来てたよ。俺、テレ東の会長なんて初めて見たよ（笑）！」と驚きの声を上げます。

続いて、今回で30回目の総合司会を務めた俳優・高橋英樹さんに触れ、「52歳のときからやっていらっしゃって今82歳。だから、今の俺の年齢から始めて30年！」と明かすと、酒井も草薙も「やっば！」とビックリします。

そこで、有吉は「30年でキリがいいですから。『英樹さん、（総合司会を）バトンタッチしてもらえませんか？』と言おうと思ったんだけど、さすがに言えませんでした。あまりの顔のデカさに気圧されてしまいました（笑）」と冗談交じりに告白しつつも、「相変わらず優しくて、82歳なのにお元気で。本当にすごい」と健在ぶりに感服します。

さらに有吉は、高橋さんにまつわる一番好きな逸話があると言い、「健康のためにパセリを食べすぎて痛風になったという（笑）。まるで寺門ジモンのようなエピソード、俺めっちゃ好きなんだよなぁ」と明かし、これには酒井も草薙も爆笑します。続けて、有吉は「（娘の）真麻ちゃんがよく言っていて。『うちの英樹さんは、パセリを食べすぎて痛風になりました。同じ物を食べすぎるのは注意してください』って……」と笑いをこらえながら語っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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