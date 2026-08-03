ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#3が7月28日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

山本裕典が激怒

番組では、看板企画「山本裕典、ホストになる。波乱の大阪統一抗争編」を配信。3店舗が合併した大阪のホストクラブ「CLUB LOX」の再建に挑む俳優・山本裕典は、初回接客で15歳年下ホスト・NAOYAと見事な連携を見せ、上機嫌に。

しかしその後、NAOYAと、合併した「G.O.」のホスト・七瀬ひなたが“白スーツ”を巡り対立し、胸ぐらをつかみ合う大喧嘩へと発展。山本が仲裁に入り、「お前らはやり返し合ってるだけ、戦争と一緒」「LOXは遅れてる」と厳しい現実を突きつけるが、NAOYAは「山本裕典をホストとして相手にすることが間違いだった」「芸能界で頑張ってください」と痛烈に挑発する。

これに山本は激怒し、スタッフが慌てて制止する乱闘寸前の事態に発展。各派閥の溝は深まる一方となった山本の出勤2日目。果たして、分裂が進む「CLUB LOX」を立て直すことができるのか。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

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山本裕典が激怒　15歳年下ホスト・NAOYAからの痛烈挑発で乱闘寸前の事態に
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