地上波からのオファーは0件　山本裕典が叫ぶ「僕の親父、ドラマと映画が観たいみたいなんです!」

ABEMA『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が11日から12日にかけて生配信された。

  • 『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す

『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、山本裕典が30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す企画。

ゴールまで残り1.5kmになると、『愛のハイエナ』で苦楽を共にした"軍神"こと心湊一希が車を降り、山本に寄り添うように並走を開始する。残り500mを切ると、ゴールテープを構える本気湊、ノア、麻生英樹らホスト仲間の姿が。

現場の熱気が最高潮に達するなか、30時間を走り抜いた山本は見事ゴール。その場に崩れ落ちながらも、仲間たちと熱い抱擁を交わし、達成感を分かち合った。

仕事オファーの獲得件数は?

肝心の仕事のオファーの獲得件数は5件。ガッツポーズで喜ぶ山本だが、地上波からのオファーが0件だったこともあり、プロデューサーはその場で「明日の昼までオファー募集を延長」することを宣言。ビデオメッセージをくれた父親への思いを爆発させた山本も「僕の親父、ドラマと映画が観たいみたいなんです!」と叫び、業界関係者へ向けて必死に「地上波復帰」への熱意を訴えかけた。

番組の最後に、山本は「本当につらい30時間だったけれど、ハイエナメンバーと過ごせて幸せでした。応援してくれた視聴者の皆さんも本当にありがとう!」と涙ながらに感謝を述べた。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』もその中で配信された。

【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

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