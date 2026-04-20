地上波からのオファーは0件　山本裕典が叫ぶ「僕の親父、ドラマと映画が観たいみたいなんです!」

ABEMA『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が11日から12日にかけて生配信された。

リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す

『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、山本裕典が30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す企画。

ゴールまで残り1.5kmになると、『愛のハイエナ』で苦楽を共にした"軍神"こと心湊一希が車を降り、山本に寄り添うように並走を開始する。残り500mを切ると、ゴールテープを構える本気湊、ノア、麻生英樹らホスト仲間の姿が。

現場の熱気が最高潮に達するなか、30時間を走り抜いた山本は見事ゴール。その場に崩れ落ちながらも、仲間たちと熱い抱擁を交わし、達成感を分かち合った。

仕事オファーの獲得件数は?

肝心の仕事のオファーの獲得件数は5件。ガッツポーズで喜ぶ山本だが、地上波からのオファーが0件だったこともあり、プロデューサーはその場で「明日の昼までオファー募集を延長」することを宣言。ビデオメッセージをくれた父親への思いを爆発させた山本も「僕の親父、ドラマと映画が観たいみたいなんです!」と叫び、業界関係者へ向けて必死に「地上波復帰」への熱意を訴えかけた。

番組の最後に、山本は「本当につらい30時間だったけれど、ハイエナメンバーと過ごせて幸せでした。応援してくれた視聴者の皆さんも本当にありがとう!」と涙ながらに感謝を述べた。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』もその中で配信された。