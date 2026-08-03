出席簿に書き残し、クラスメイトの前で公開告白…当時生徒だった元アイドル妻の猛アタックに「やめてくれとしか思わなかった」　出会いから7年で一途な思いが実を結びゴールインした16歳差夫婦に密着　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#4が7月31日に配信された。
元アイドル妻が高校時代の担任の先生へ猛アタック
番組では、高校時代に担任の先生と生徒だった16歳差夫婦に密着。夫は高校時代に担任の先生だった慎一さん(41歳)、妻は元アイドルの亜希さん(25歳)。亜希さんは入学直後に体調を崩した際、献身的に看病してくれた慎一さんに恋心を抱いたという。
出席簿に「先生大好き」と書き残したり、飲み終えた後に「好き」の文字が現れるよう細工をしたコーラを渡したり、手作り弁当にハート型のハンバーグを入れたり、さらには作文で「将来は先生のお嫁さんになりたい」とクラスメイトの前で公開告白するなど、猛アタックを続ける亜希さん。
しかし慎一さんは、「生徒と恋愛する気はさらさらなかった」「やめてくれとしか思わなかった」と当時を振り返る。
3年間アタックを続け卒業式の日に告白するも、振られてしまった亜希さん。しかし諦めることなく卒業後も連絡を取り続ける。「普通はその場限りで終わると思っていた。でも、それがずっとあるってすごいな」と亜希さんの一途さに惹かれた慎一さんは、亜希さんの誕生日に自ら告白。こうして出会いから7年、一途な思いが実を結び2人はゴールインした。
【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
先生と生徒が結婚！？生徒側の猛アプローチ、当時の心境は…？— ABEMA(アベマ) (@ABEMA) August 1, 2026