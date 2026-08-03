出席簿に書き残し、クラスメイトの前で公開告白…当時生徒だった元アイドル妻の猛アタックに「やめてくれとしか思わなかった」　出会いから7年で一途な思いが実を結びゴールインした16歳差夫婦に密着　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#4が7月31日に配信された。

元アイドル妻が高校時代の担任の先生へ猛アタック

番組では、高校時代に担任の先生と生徒だった16歳差夫婦に密着。夫は高校時代に担任の先生だった慎一さん(41歳)、妻は元アイドルの亜希さん(25歳)。亜希さんは入学直後に体調を崩した際、献身的に看病してくれた慎一さんに恋心を抱いたという。

出席簿に「先生大好き」と書き残したり、飲み終えた後に「好き」の文字が現れるよう細工をしたコーラを渡したり、手作り弁当にハート型のハンバーグを入れたり、さらには作文で「将来は先生のお嫁さんになりたい」とクラスメイトの前で公開告白するなど、猛アタックを続ける亜希さん。

しかし慎一さんは、「生徒と恋愛する気はさらさらなかった」「やめてくれとしか思わなかった」と当時を振り返る。

3年間アタックを続け卒業式の日に告白するも、振られてしまった亜希さん。しかし諦めることなく卒業後も連絡を取り続ける。「普通はその場限りで終わると思っていた。でも、それがずっとあるってすごいな」と亜希さんの一途さに惹かれた慎一さんは、亜希さんの誕生日に自ら告白。こうして出会いから7年、一途な思いが実を結び2人はゴールインした。