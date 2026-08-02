国土交通省は、都市鉄道の混雑率調査結果(2025年度実績)を7月28日に公表した。名古屋圏の平均混雑率は126%で、前年度比「増減なし」とのこと。名古屋鉄道の4路線で混雑率140%以上となる一方、名古屋市営地下鉄東山線は前年度より混雑率が下がった。

名古屋圏では前年度に続き、名鉄名古屋本線が最も混雑率の高い路線に。2025年度、最混雑区間の「神宮前→金山」間において、最混雑時間帯の7時40分から8時40分まで輸送力2万2,252人(6.2両×34本)に対し、輸送人員3万1,503人、混雑率142%(前年度は140%)となった。前年度と比べて輸送力が微増する一方、輸送人員も増加している。同じ名古屋本線の「栄生→名鉄名古屋」間は混雑率139%(前年度は138%)だった。

名鉄は他の路線も高い混雑率となっており、常滑線の「豊田本町→神宮前」間、犬山線の「下小田井→枇杷島分岐点」間、瀬戸線の「矢田→大曽根」間はいずれも混雑率141%(前年度は139～140%)だった。津島線の「甚目寺→須ケ口」間は混雑率123%(前年度と同じ)、小牧線の「味鋺→上飯田」間は混雑率122%(前年度は120%)となっている。

名古屋市営地下鉄で2025年度、最も混雑率の高かった路線は名城線。2024年度まで東山線が最も混雑率の高い路線だったが、2025年度は最混雑時間帯を17時30分から18時30分まで(前年度は7時30分から8時30分まで)、最混雑区間を「伏見→名古屋」間(前年度は「名古屋→伏見」間)としており、混雑率128%(前年度は135%)に。名城線は最混雑区間を「金山→東別院」(前年度は「東別院→上前津」間)に変更しており、2025年度は輸送人員の増加にともない混雑率134%(前年度は132%)に上昇。鶴舞線も最混雑区間を「八事→いりなか」間(前年度は「川名→御器所」間)に変更したが、混雑率は前年度と同じ110%だった。

上飯田線は「上飯田→平安通」間で混雑率128%(前年度は129%)、桜通線は「吹上→今池」間で混雑率125%(前年度は122%)に。名古屋圏のJR線は中央本線の「新守山→大曽根」間で混雑率128%(前年度は129%)、関西本線の「八田→名古屋」間で混雑率113%(前年度と同じ)。近鉄名古屋線は「米野→名古屋」間で混雑率109%(前年度と同じ)となっている。