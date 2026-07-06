「そんなところまで来たんやな」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、56歳の誕生日を迎えた心境を語った――。

岡村隆史

楽屋挨拶に行くと「2人でスマホで見ながらゲラゲラ笑ってた」

7月2日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「今日(3日)、56歳のお誕生日を迎えまして。ありがとうございます」と報告した岡村。「何が変わったっていうわけじゃないけど……。あと4年で60歳なんやと。60ですよ!?」と心の内を語り、「21歳ぐらいのときに、吉本の門を叩いて。あと4年頑張ったら、吉本に60歳までいてたんやと思うと。なんか、長いことやらしてもろうてるなって。そんなところまで来たんやなと思って」としみじみつぶやいた。

また、この日は、間寛平と村上ショージと仕事が一緒だったといい、「寛平師匠の楽屋にごあいさつ行こうと思って。ショージさんもいてはって、ゲラゲラ笑ろうてるんです。2人で」と回想。「何笑ろうてるかな? と思ったら、自分たち2人でやった舞台のコントを、スマホで見ながらゲラゲラ笑ってた」と明かし、「なんか平和やなと思って(笑)。“岡村これ最高やで!”って。“こないだ、一緒に舞台やってん”って」と話すと、矢部浩之は、「幸せやな～」と笑いながら返した。

自分たちのコントで爆笑する70代の先輩芸人に、「幸せやな、最高やなと思って……。“めちゃくちゃおもろいねん!”って言って、2人で笑ろうて」と感動した様子の岡村。「わぁ～こういうベテランになりたいなってちょっと思った。そういう風になれるかどうかも、ちょっとわかりませんけど。それぐらいの余裕というか、ベテランの余裕というか。そういうのが、なんかええなぁってちょっと思った」と心に響いた様子だった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。