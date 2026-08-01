音楽フェスは好きなアーティストのライブを楽しめるだけでなく、非日常の空間やグルメ、仲間との時間を満喫できる人気イベントです。一方で、初めて参加する人の中には「何を持って行けばいい?」「どんなことに気をつければいい?」と不安を感じる人も少なくありません。

フェスは屋外で長時間過ごすケースが多いため、天候や混雑、移動など、普段のライブとは異なる準備が必要になります。事前の準備を怠ると、体調を崩したり、思うようにライブを楽しめなかったりする可能性もあります。

フェスで失敗しないための注意点を紹介します

そこで今回は、フェス初心者が押さえておきたい注意点や持ち物、当日の過ごし方などをわかりやすく紹介します。

フェスに行く前の注意点

まずはフェス当日までに準備しておくことや当日の会場に行くまでの注意点を紹介します。

フェスに必要な持ち物を準備する

フェスでは長時間歩くことが多いため、荷物は必要最低限にまとめるのがおすすめです。特に用意しておきたい持ち物として、以下のようなものが挙げられます。

チケット

スマートフォン

モバイルバッテリー

タオル

飲み物

財布(キャッシュレス決済も併用すると便利)

身分証明書

レインウェア

日焼け止め

ウェットティッシュ

ゴミ袋

近年は会場入り口でチケットとは別に身分証明書を求められる機会も増えてきています。マイナンバーカードや免許証といった身分証明書も携帯しておくと安心です。

モバイルバッテリーは、電子チケットの提示や友人との連絡、会場マップの確認などでスマートフォンを使う機会が多いため、必需品と言えるでしょう。

会場内の飲食店などキャッシュレス決済ができる店舗が増えてきていますが、万一に備えて現金も一定額を持っておくと便利です。ただし、盗難の恐れもあるため不必要に多くのキャッシュを持ち歩くのはNG。最大でも1万円程度でいいでしょう。

会場のルールを事前にチェックする

フェスごとにルールが異なるため、公式サイトやチケット購入ページで事前に確認しておきましょう。例えば、会場によっては飲食物の持ち込みが禁止されていたり、大型の荷物や折りたたみチェアの持ち込みに制限が設けられていたりすることがあります。また、カメラ撮影や動画撮影の可否、再入場の可否などもイベントによって異なります。

「去年は大丈夫だったから」と思い込まず、参加するフェスごとのルールを確認しておくことが大切です。当日になって持ち込みできない荷物が見つかると、コインロッカーを探したり、預け場所を探したりする手間が発生するため注意しましょう。

天候を確認して服装や格好を決める

屋外フェスでは、天候に合わせた服装選びが快適さを大きく左右します。晴天の日は日差しが強く、長時間屋外で過ごすことで熱中症や日焼けのリスクが高まります。帽子やサングラス、日焼け止めなどを活用し、こまめな水分補給を心掛けましょう。

一方、雨天時は地面がぬかるみやすく、足元が悪くなることもあります。レインコートやポンチョ、防水仕様の靴などを用意しておくと安心です。傘は周囲の視界を遮ったり、人にぶつかったりする可能性があるため、使用が制限されるフェスもあります。

また、昼間は暑くても、夕方以降は気温が下がるケースも少なくありません。薄手の羽織やスポーツ用ジャケットなどを一枚持参しておくと、寒暖差にも対応しやすくなります。

フェス当日の注意点

続いて、フェス当日の注意ポイントを紹介します。

フェス会場での注意点を紹介します

水分補給と休憩をこまめに取る

フェスではライブに夢中になるあまり、水分補給や休憩を後回しにしてしまう人も少なくありません。しかし、屋外で長時間過ごすフェスでは、熱中症や脱水症状のリスクが高まるため注意が必要です。

特に夏場は、気温や湿度が高い環境で立ちっぱなしになることも多く、知らないうちに体力を消耗してしまいます。のどが渇いたと感じる前に、こまめに水分を補給することを心掛けましょう。

また、「すべてのアーティストを最前列で見たい」と無理をすると、疲労が蓄積して後半のライブを楽しめなくなることもあります。日陰や休憩スペースを利用しながら、適度に体を休めることもフェスを満喫するポイントです。

荷物や貴重品の管理を徹底する

多くの人が集まるフェスでは、荷物や貴重品の管理にも気を配りましょう。ライブ中は荷物を足元に置いたり、リュックを背負ったまま人混みに入ったりすると、紛失や盗難、周囲との接触につながる可能性があります。財布やスマートフォンなどの貴重品は、体の前で管理できるボディバッグやウエストポーチなどに収納すると安心です。

会場ではスマートフォンで電子チケットを提示したり、友人と連絡を取ったりする機会も多くあります。充電切れに備えてモバイルバッテリーを携帯し、必要以上にバッテリーを消費しないよう画面の明るさを調整するなどの工夫もおすすめです。

周囲への配慮やマナーを意識する

フェスは多くの人が同じ空間で音楽を楽しむイベントだからこそ、お互いに気持ちよく過ごせるようマナーを守ることが大切です。例えば、観覧エリアで必要以上に場所を広く使ったり、大きな荷物を足元に置いたりすると、周囲の人の移動を妨げる原因になります。また、撮影禁止エリアでの写真・動画撮影や、周囲の視界を遮るような行為は避けましょう。

近年ではSNSへ写真や動画を投稿する人も増えていますが、周囲の来場者が映り込んでいないか、イベントのルールに違反していないかを確認した上で楽しむことが大切です。

フェス帰りの注意点

ここではフェス会場から帰る際の注意点や気をつけたいことを紹介します。

帰りの移動手段を事前に考えておく

フェスではライブ本編だけでなく、終演後の移動まで考えておくことが大切です。人気フェスでは、終演と同時に多くの来場者が最寄り駅へ向かうため、駅の入場規制や長い待機列が発生することも珍しくありません。また、郊外で開催されるフェスでは公共交通機関の本数が限られている場合もあり、終電や最終バスを逃してしまうと帰宅が難しくなるケースもあります。

そのため、事前に電車やバスの時刻を確認しておくほか、混雑時に備えて別の移動手段も考えておくと安心です。例えば、配車アプリを利用すれば、乗車場所や目的地をアプリ上で指定できるため、現地で慌てることなく移動手段を確保しやすくなります。Uber Taxiもその選択肢の一つで、アプリから配車を依頼できるほか、車両の到着予定時間を確認できるため、終演後の混雑状況に応じて利用を検討できます。

帰りの移動手段として配車アプリを使うのも選択肢の一つです

なお、大規模イベントでは会場周辺に利用者が集中することもあるため、公式サイトなどでタクシー乗り場や乗車可能エリアを事前に確認しておくと、よりスムーズに移動しやすくなるでしょう。また、お目当てのアーティストの演目時間を調べておき、そこから逆算して事前予約配車をしておくと、スムーズに乗れておすすめです。

会場周辺の通信環境も確認しておく

フェスでは、一度に多くの人がスマートフォンを利用するため、時間帯によっては通信がつながりにくくなることがあります。友人との待ち合わせ場所や帰宅ルートは、事前に共有しておくと安心です。また、会場マップや電子チケット、交通案内なども、スクリーンショットを保存しておけば通信状況に左右されず確認できます。

さらに、帰りに配車アプリや地図アプリを利用する予定がある場合も、あらかじめアプリをインストールし、ログインできる状態にしておくと、混雑時でも落ち着いて行動しやすくなります。

暑さ対策にも! フェスに持っていくと便利な持ち物一覧

フェスに必須ではないけれど、「あると便利!」と思えるアイテムを紹介します。特に真夏に行われる夏フェスの暑さ対策に使えるものを重点的にまとめているので、必要に応じて持っていくことをおすすめします。

ハンディファン ライブの合間などに涼みたいときに便利。小さくて持ち運びやすいのもgood ネッククーラー 特に夏フェス時には熱中症対策として活躍するアイテムの一つです 冷却スプレー 火照った体をピンポイントで冷やすのに最適です 汗拭きシート 汗によるベタつきを止められますし、清涼感タイプを使えば拭き取り後の爽快感も得られます 帽子 屋外の会場では直射日光を浴びる時間が長いため、特に夏場は日差しを遮りやすくするための帽子を持っておくといいでしょう 折りたたみチェア 地面が濡れていたり、座れる場所が混雑していたりするときに重宝します ボディバッグ 両手が空きますし、見やすい位置にあるため盗難や紛失防止にもつながります

フェスでやりがちな失敗例

フェスに初めて行く人や、参加経験が少ない人がよくやってしまいがちな失敗例をまとめました。フェスを最大限楽しむためにも、これらの点に注意するようにしましょう。

水分補給を後回しにしてしまう

ライブに夢中になるあまり、水分補給を忘れてしまう人は少なくありません。特に夏場の屋外フェスでは、気づかないうちに汗をかき、脱水症状や熱中症になる恐れがあります。「まだ大丈夫」と思わず、こまめに水分を補給し、体調に異変を感じたら無理をせず休憩しましょう。

服装選びを間違えてしまう

フェスでは長時間立ちっぱなしですし、会場内を移動する機会も多いため、身軽で動きやすい服装を選ぶことが重要です。ライブ中は熱気が充満するので通気性のよい素材の衣類を選び、疲労軽減のためクッション性のあるシューズなどを履くといいでしょう。

荷物を持ち過ぎてしまう

「念のため」と荷物を増やし過ぎると、長時間歩くだけでも大きな負担になります。また、人混みでは大きな荷物が周囲の迷惑になることもあります。本当に必要なものだけを持参し、両手が空くリュックやボディバッグなどを活用すると移動しやすくなります。

スマートフォンの充電が切れてしまう

電子チケットの表示や友人との連絡、写真撮影、地図アプリの利用など、フェスではスマートフォンを使う場面が数多くあります。充電が切れてしまうと、チケットを提示できなかったり、同行者と連絡が取れなくなったりする可能性もあります。モバイルバッテリーを携帯し、必要以上に動画を見続けるなどバッテリーを消費する使い方は控えましょう。

帰りの混雑を想定していない

初めてフェスへ参加する人が意外と見落としやすいのが、終演後の混雑です。人気フェスでは、多くの来場者が一斉に駅や駐車場へ向かうため、電車に乗るまで長時間待つケースもあります。帰宅時間を逆算し、終電やバスの時刻を確認しておくほか、混雑時の移動手段についても事前に考えておくと安心です。

無理をして最後まで楽しもうとしてしまう

「せっかく来たから」と無理をすると、体調を崩してしまうことがあります。フェスは長時間にわたるイベントだからこそ、適度な休憩や食事、水分補給をとりながら楽しむことが大切です。

少しでも体調に違和感を覚えたら無理をせず、救護所や休憩スペースを利用しましょう。

初心者必見! フェスに関するFAQまとめ

フェスに初めて行く人や、参加経験が少ない人が抱きやすい疑問とその回答をコンパクトにまとめました。

フェスで一番気をつけることは何ですか?

屋外フェスでは、熱中症や脱水症状を防ぐための水分補給と休憩が重要です。また、会場のルールを事前に確認し、天候に合わせた服装や持ち物を準備することで、より安全にフェスを楽しめます。

フェス初心者は何を持って行けばいいですか?

最低限、チケット、スマートフォン、モバイルバッテリー、飲み物、財布、身分証明書、タオル、レインウェアを持参すると安心です。夏フェスでは帽子や日焼け止め、冷却グッズなどもあると快適に過ごせます。

フェスではどんな服装がおすすめですか?

長時間歩いたり立ち続けたりすることを考え、動きやすく通気性の良い服装がおすすめです。靴は履き慣れたスニーカーを選び、屋外フェスでは帽子や薄手の羽織、雨天時にはレインウェアも用意しておくと安心です。

フェス帰りはどんなことに注意すればいいですか?

人気フェスでは終演後に駅や駐車場が混雑することがあります。終電や最終バスの時間を事前に確認し、必要に応じて配車アプリなど複数の移動手段を検討しておくと、帰宅までスムーズに行動しやすくなります。

フェスでは現金とキャッシュレス決済のどちらを持っていくべきですか?

近年はキャッシュレス決済に対応した店舗が増えていますが、通信障害や店舗によっては現金のみ対応の場合もあります。そのため、キャッシュレス決済を基本としつつ、万一に備えて少額の現金も持参しておくと安心です。

フェスでやってはいけないことはありますか?

撮影禁止エリアでの撮影や、大きな荷物で通路をふさぐ行為、周囲の視界を遮る行動などは避けましょう。また、体調が優れないまま無理をして参加することも危険です。ルールやマナーを守ることで、参加者全員が気持ちよくフェスを楽しめます。

フェスでスマートフォンの充電切れを防ぐには?

電子チケットの提示や友人との連絡、写真撮影などでスマートフォンを使う機会が多いため、モバイルバッテリーを持参するのがおすすめです。また、不要なアプリを閉じたり、画面の明るさを調整したりすることで、バッテリー消費を抑えられます。

まとめ

フェスを楽しむためには、事前の準備と当日の行動が重要です。持ち物や服装だけでなく、熱中症対策や荷物の管理、周囲への配慮などを意識することで、より快適にイベントを満喫できるでしょう。

また、フェスでは終演後に駅や駐車場が混雑しやすいため、帰宅方法まで含めて計画を立てておくことも大切です。電車やバスの時刻を確認しておくほか、状況に応じて配車アプリなども活用しながら、時間に余裕を持って行動すると安心です。

事前の準備をしっかり整え、ルールやマナーを守りながら、安全にフェスを楽しんでください。