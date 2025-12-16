年の瀬も近づいてきました。スケジュールに複数の忘年会の予定が入っている方も多いことでしょう。一方、飲み会終了後はどっと疲れがあふれてくるもの。そんなときの帰宅時間を有意義にするための方法を探ってみました。

一年の終わりに友人たちと忘年会

今年もあっという間に12月、これからは忘年会・新年会シーズンです。親しい仲間と一杯を交わし、一年を振り返る方は多いと思います。物価高などの影響もあってなかなか厳しかった2025年、筆者も今年の総決算として、友人たちと忘年会をすることにしました。

場所はサラリーマンの聖地・新橋。サラリーマンという言葉もすっかり死語になってしまった感すらありますが、その空気感はいまだ健在です。毎日忙しく働くみなさんのストレスを癒やしてくれる居酒屋が立ち並んでます。

まだ時間が早いせいか比較的人通りの少ないSL広場を横切り、新橋駅に向かう人たちに紛れて到着したのはニュー新橋ビル。先に到着していた友人の背中が見えてきました。

SL広場にはまだそれほど人が集まっていません

友人との待ち合わせ場所はニュー新橋ビル

「よう、ひさしぶり」「今年も終わりだな、一年どうだった?」などと雑談を交わしつつ新橋を移動し、他のメンバーが待っている忘年会会場の居酒屋に移動します。

雑談をしながら忘年会の予約をしている居酒屋に移動します

みんなこの一年にはストレスを抱えていたのか杯を傾けるペースは早く、堅苦しい会話はビールジョッキが空になるごとに本音の吐露に近づいていきます。

つかの間の宴はあっという間に熱を帯び、もう誰も終わりの時間を気にしなくなったころ、友人はすっかりと潰れてしまいました。

Uberなら複数の停車位置を事前に指定可能

すっかりアルコールが回った友人を連れてひとまず店を出ます。完全にグロッキー気味な友人と電車に乗るのは無理があるし、友人の身に何かあったら困るので自宅まできちんと送り届けないといけません。となると必然的に帰宅手段はタクシーとなります。

とはいえ、連日の忘年会と本日のはしご取材で筆者も疲労がたまり気味。「どうせタクシーで帰るならば、少しでも体に負担がかからないようにしたい……」。

そんなときにふと閃いたのが、「Uber プレミアム」での帰宅でした。「BMW i」「テスラ モデル Y」といった「プレミアムEV」や、「アルファード」「ヴェルファイア」「グランエース」といった「大型ワゴンプレミアム」などのハイグレード車両をハイヤー感覚で呼べるサービスです。

ハイグレード車両をハイヤー感覚で呼べる、Uber プレミアム

こういったハイグレード車両は、一般的にタクシーで使われる車両よりもはるかに乗り心地がよく、疲れていてもリラックスして帰宅できます。またUberでは「停車地点」を5つまで設定でき、それぞれに乗客を設定可能。グループで乗車することでお得にハイヤーを利用できるのです。

停車地点は最大5つまで設定できます

使い方は通常のUber同様、アプリから「配車を依頼」を行い、「行き先」の横にある「＋」ボタンを選択します。停車地点を追加し、その下にある「個人で利用する」を「グループ」に変更。行き先の設定を終えたら「完了」を押し、次の画面で目的地ごとの乗客を設定すればOKです。

グループ利用方法の操作も簡単

Uber プレミアムのリラックス空間で疲れを癒やす

新橋駅近くを乗車場所に指定すると、やってきたのは「アルファード」。2人で乗車するには贅沢な広さですが、スペースに余裕があるぶん、ゆったりと利用できます。ドアが閉められると、周囲の喧噪と隔絶された静かな空間ができました。この防音性の高さも魅力ですね。

シートにはリクライニングのみならず、リラクゼーションとしてマッサージ機能も搭載。スマートコンフォート機能で車内の雰囲気を変えることも可能です。さっそくシートを倒し、酔いが回っている友人を横にして、筆者はマッサージを楽しむことにしました。

今日も一眼レフとミニ脚立を携えて都内から横浜まで移動し、2件の取材をこなしたからなぁ……おかげで肩もゴリゴリに凝り固まっているので、しっかりと揉みほぐしてもらうとしましょう。

シート操作は手元のボタンでも直感的に行うことができます

必要に応じてアームレストからテーブルを引き出すことも可能です

停車位置はUber アプリから登録してあるため、乗車から発進までもスムーズ。2人の自宅がある江東区方面に向け、アルファードは着々と進んでいきます。筆者といえば、備え付きのマッサージ機能が気持ちよく、心なしか最近の蓄積疲労がリカバリーされてきているような……。

そうこうしているうちに、まずは友人宅近辺に到着。すっかり眠ってしまっている友人を起こし、ここでお別れです。また新年会もやろうな!

快適な乗り心地と静かな車内空間で熟睡してしまっていた友人

そして筆者の自宅近辺にも到着。ハイグレード車両は走行音が気にならないだけでなく、担当しているドライバーさんはとても運転が上手。酔っぱらい2人が乗車したにもかかわらず、快適に過ごすことができました。

大人数で利用すればコスパも◎なUber プレミアム

飲み会の後はアルコールが回っているぶん気分も高揚して体もほてっていますが、冷え込む季節には帰路の寒さで健康を害することも珍しくありません。また、年末年始は飲み会が続くため「飲み会疲れ」に陥ってしまうことも……。だからこそタクシーを利用したくなりますが、ハイグレードな車ならばよりリラックスして帰途につくことができます。

特に忘・新年会は大勢の参加者が乗り合い状態で利用することも多いでしょう。そんなとき、今回使用したアルファードならば、割り勘すれば一人当たりの金額もぐっと抑えられてコスパ的にもお得ですし、停車地点も複数設定できるため利便性が高いです。

この年末年始、「Uber プレミアム」でちょっと贅沢なハイヤー帰宅を試してみてはいかがでしょうか。