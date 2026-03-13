Uber Japanは3月12日、都内で記者会見を開き、日産自動車と英国のAI系スタートアップであるWayve(ウェイブ)との自動運転車両を活用する「ロボタクシー」サービスの提供に向けた戦略的提携を発表しました。2026年後半には、東京でUberのロボタクシーが試験運行を始めることになります。

同日に都内で開催された記者会見には、Uber Technologies(以下：Uber)の自律型モビリティ・デリバリー部門 グローバル責任者であるサーフラズ・マレディア氏、日産自動車 取締役 代表執行役員社長兼最高経営責任者のイヴァン・エスピノーサ氏、ウェイブの共同創業者兼CEOのアレックス・ケンダル氏が登壇しました。

Uber Japanが記者会見を開催。2026年後半の試験運行開始を目指して、Uberによるロボタクシーのサービスを起ち上げます。写真は左から、ウェイブテクノロジーズジャパンの亀山将亮氏、日産自動車のイヴァン・エスピノーサ氏、ウェイブのアレックス・ケンダル氏、Uber Japan代表の山中志郎氏、Uber Technologiesのサーフラズ・マレディア氏、日産自動車の赤石永一氏

3社が専門分野のテクノロジーと知見を活かす

今回のプロジェクトでは、3社がそれぞれの強みを持ち寄り、相互に補完し合う関係を築きます。ウェイブのケンダル氏は次のように語りました。

「これまで自動運転の技術やサービスは、1社がすべてを単独で構築し、あらゆるレイヤーを自ら制御しながらスケールさせる垂直統合型のモデルが主流でした。しかし、自動運転技術がその可能性を最大限に発揮するためには、それぞれの領域で専門性を持つ企業が連携するパートナーシップが不可欠だと私たちは考えています」

各社の役割分担は、自動運転技術の社会実装において極めて合理的な構成となっています。

ウェイブにはロボタクシーが高精度な3次元地図に依存せず、車載カメラなどのセンサーデータからリアルタイムで周囲の状況を判断しながら自律走行を行ための「AIドライバーソフトウェア」とも言える「Embodied AI」があります。

日産自動車は車両プラットフォームを提供します。世界初の量産型EVとして実績のある「日産リーフ」をベースに、ウェイブのAIシステムを統合したロボタクシー専用車両を開発・製造します。記者会見場にはプロトタイプの車両が展示されました。

日産自動車 取締役 代表執行役員社長兼最高経営責任者のイヴァン・エスピノーサ氏

Uberは世界最大級のモビリティネットワークを背景に、ロボタクシーと利用者を結びつける配車プラットフォームを提供します。同社はロボタクシーを活用するライドシェアサービスを、2024年頃から米国を皮切りに本格的に始めています。実世界でUberが獲得してきた大規模な運用ノウハウが、日本で開始されるロボタクシーサービスにも血を通わせます。

ロボタクシーが現実世界を学びながら自律移動する

ウェイブによるEmbodied AIの技術的な核心は、人間が運転を学ぶプロセスに近い自動運転車両のための「グローバル基盤モデル」にあります。

従来の自動運転技術の多くは、事前に作成した走行エリアの精緻なデジタルマップデータと照らし合わせることで自律走行を実現しています。しかしながら、この従来の手法では道路工事や街並みの急な変化に対応することが難しくなります。またサービスをインストールする際は、都市ごとに膨大なコストと時間的な労力もかかります。

これに対し、Embodied AIは自動運転車両が現実世界を見ながら学習を重ねて、その場で運転判断を行うAIドライバーソフトです。カメラなどのセンサーから入力された情報をもとに、AIが経験を元に運転を学ぶことによって、初めて走る道路や複雑な環境でもリアルタイムで判断を下せるように鍛えられます。

WayveのEmbodied AIテクノロジーを搭載する日産の車両「LEAF」をベースにした、ロボタクシーの試験車両のプロトタイプが公開されました

ケンダル氏はEmbodied AIの優れた適応力こそが、交通量が多く、道路構造が極めて複雑な東京という都市において、スムーズにサービスを導入するための鍵を握っていると胸を張ります。

持続的なサービスのベースになる「ハイブリッド・ネットワーク」

Uberにとって、今回のプロジェクトは日本における初めてのロボタクシーサービスのためのパートナーシップとなります。同社のマレディア氏は日本を「最も重要な市場=スターマーケット」の一つに位置づけながら、この場所に新しいロボタクシーのサービスを根付かせるためにも、同社によるテクノロジーの根幹的な考え方である「ハイブリッド・ネットワーク」を当てはめるべきであると語ります。

Uber Technologiesの自律型モビリティ・デリバリー部門 グローバル責任者 サーフラズ・マレディア氏が、東京におけるロボタクシーサービスの展望を語りました

「Uberがこれまでに展開してきたロボタクシーサービスの戦略は、人間のドライバーと自動運転車両が同じネットワーク中に共存する『ハイブリッド・ネットワーク』というモデルに基づいています。人間が運転する車は、道路事情が複雑なエリアや悪天候下でも安定したサービスを提供できます。かたや、自動運転に適したエリアや、深夜の時間帯などにロボタクシーを運行させることにより、ユーザーによる配車リクエストに幅広く対応できます。私たちはハイブリッド・ネットワークこそが、自動運転を経済的に持続可能なものにし、人間のドライバーが自動運転コミュニティにおいて重要な役割を果たすために不可欠なコンセプトであると信じています」

マレディア氏の発言には、自動運転技術が既存のタクシー業界やドライバーを「排除」するものではないという強いメッセージが含まれています。むしろ、1日や1年の中での需要の変動を吸収するために、人間のドライバーとAIを共存させることが持続可能なサービスモデルを構築するために欠かせません。人間のドライバーによる配車サービスを、現在70カ国以上・15,000以上の都市で展開するUberの経験が活きる領域です。

Uberは日本市場において47都道府県・1,000社以上のタクシー会社と提携しています。 ロボタクシーの導入にあたっても、これら既存のパートナーと綿密に連携を図ることが前提になります。マレディア氏は今後も「日本への自動運転車両の導入に向けて、私たちは引き続きタクシー事業者と手を取り合い、日本の規制を遵守しながら実現に向けて進んでいきたい」と述べています。

日産の知見がもたらす「快適なロボタクシー体験」

ロボタクシーを「サービス」として捉えた場合、車両そのものの快適さは顧客満足度に直結します。日産自動車のイヴァン・エスピノーサ氏は、2010年から「日産リーフ」を展開してきたEV(電気自動車)のパイオニアとしての自負を語ります。

「特にタクシーサービスを想定した場合、日産リーフは後部座席に座るパッセンジャーに静かで快適なライドを提供できる車両です。パートナーによる先進的な運転・運行技術と結びつくことにより、安心安全で楽しい移動体験をもたらせると確信しています」

パッセンジャーに快適な乗り心地を提供するというLEAFの後部座席

ロボタクシーの車両には、広々としたインテリア空間、優れた視認性、そして路面の振動を最小限に抑える安定した走行性能が求められます。 エスピノーサ氏は、日産が培ってきた「室内の快適性」「滑らかで安定した走行」「先進の安全技術」という3つの強みがウェイブのAIシステムに統合されることで、幅広い顧客にロボタクシーがもたらす新しい移動体験のメリットが伝えられると語りました。

2026年後半に東京で開始される試験運行では、まず訓練を受けたセーフティードライバーが車に同乗するかたちで、Uberの配車ネットワーク上で運行されます。利用者は日常の移動手段として、スマートフォンからこのロボタクシーを呼び出すことができるようになるそうです。ただし、本日の記者会見の時点ではまだ、ロボタクシーが広い東京のどのエリアを何台、どの時間帯に運行するのかといった具体的な情報は明らかにされていません。

マレディア氏はUberによる日本国内でのロボタクシーサービスのロードマップについて「まずは東京で高品質なサービスを提供することに集中しますが、将来的には他の都市に広げたい」とコメントしています。

日本に適した形でロボタクシーが根付いてほしい

日本市場では、一般の個人ドライバーによる有償輸送が法律上ほぼ認められていないことから、Uberが欧米を中心に展開してきたライドシェアのサービスモデルは成立していません。ただ、その背景には単に日本と海外で法規制が異なるという理由だけでなく、日本の既存のタクシー産業が極めて高度に発達しているという事情があります。利用者はすでに「安心・安全・正確」な移動サービスを享受できているからです。

さらに都市部では、安価で時間に正確な公共交通機関が網の目のように張り巡らされており、あえて個人ドライバーの車両を利用する必要性が相対的に小さかったとも言えます。

しかし、少子高齢化に伴う労働力不足は、これまで「強い日本のタクシー」を支えてきた基盤を揺るがしはじめています。地方では公共交通機関の維持が難しくなり、都市部でも時間帯によっては配車が困難な状況が生まれています。

こうした課題の中で期待されているのが、Uberが提唱する「ハイブリッド・ネットワーク」です。タクシーサービスを補完する存在として自動運転のロボタクシーが導入されれば、渋滞の緩和や、利用者が最も必要とするタイミングでの「待たせない配車」が実現する可能性があります。さらに、サービスの設計次第ではインバウンド需要に対応する「観光ライドシェア」としての役割も期待できるでしょう。

世界でも交通環境が極めて複雑な都市の一つである東京で、Uberのハイブリッド・ネットワークを基盤とする配車サービスが確立されれば、その知見は地方における公共交通の確保にも応用できるはずです。

3社が掲げる「移動の自由」という目標。それは、テクノロジーを一方的に押し付けるのではなく、日本の法規制やタクシー文化といった固有の事情を深く理解し、それらと共存する形でこそ実現されるものです。日産とウェイブ、Uberが踏み出したこの新しい一歩が、日本のモビリティの未来を明るく照らす光になることを筆者も期待しています。