「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は10月1日～31日の期間中、「ねぶたハロウィン」を開催する。

ハロウィン柄の跳人衣装をまとった「ハロウィンねぶた」

普段は勇ましい姿をしているねぶたが、期間中は青森ねぶた祭の踊り手「跳人(はねと)」の衣装をまとった仮装姿で登場する。全長約4mのねぶたは、驚かすポーズで訪れる人々を待ち構え、今にも動き出しそうないたずら心たっぷりの姿が特徴。また、ねぶた技法でできたりんご型の灯篭やコウモリがハロウィンねぶたの周りを囲み、ハロウィンらしい空間を演出する。

不気味に光る「毒りんごねぶたづくり」

新登場した「毒りんご」の制作体験では、ねぶた技法で制作されたでりんご型の灯篭に個性豊かな表情を描き、好みの色を重ねてオリジナルの毒りんごねぶたを作成する。仕上げに魔法をかけるように明かりを灯すと、紫や青、緑など様々な色に変化する怪しげな光が溢れ、毒りんごならではの妖艶な雰囲気を醸し出す。青森の伝統文化に触れながら、芸術の秋を楽しめるハロウィンならではのクラフト体験。料金は3,500円で、公式サイトにて3日前まで予約を受け付ける。

10種類の「ねぶたマスカレードマスク」で仮装

青森ならではのユニークなハロウィンを盛り上げるため、青森ねぶた祭やハロウィンにちなんだ仮装アイテムを用意している。ハロウィンカラーの跳人衣装に加え、ねぶた技法を用いて作られた「おばけ灯篭」や「ねぶたマスカレードマスク」を身につければ、心じゃわめぐ(青森の方言で、心が騒ぐ、にぎやかで楽しい様子のこと)お祭り気分も楽しめる。ねぶたマスカレードマスクは、青森工業高等学校のねぶた部と連携して制作したオリジナル作品。青森ねぶた祭の山車の題材としてよく用いられる歌舞伎や神話、鬼、コウモリなどをモチーフにした全10種類の中から選べる。仮装アイテムを身につけ、ハロウィンねぶたと一緒に記念撮影をすることができる。

「囲炉裏ラウンジ」がハロウィン一色に

パブリックスペース「囲炉裏ラウンジ」が、ハロウィン一色に変化する。青森の特産品りんごとジャック・オー・ランタンをかけ合わせた、りんご型の灯篭が空間を飾る。表情豊かなジャック・オー・ランタンが並ぶ色とりどりの空間は、寛ぐだけでなく、フォトスポットとしても楽しめるのが特徴。さらに、近くのスタッフに「こんびりけねばちょすはんで! (青森の方言で「トリック・オア・トリート」の意味)」と合言葉を唱えると、ハロウィンの絵柄が描かれたオリジナルの南部せんべいがもらえる(1日50枚限定)。