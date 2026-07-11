「動画が出たときに、今さら? と思いましたよ」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、YouTubeで話題の動画について語った。

佐久間宣行氏

「流行ったの昨年でしょ?」「それがもうとんでもない」

8日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、大学生の娘と麻辣湯(マーラータン)を食べに行ったと語った佐久間氏。ダイアン・津田篤宏がYouTubeチャンネルで公開した「はじめての麻辣湯」動画が大バズリしたことに触れ、「YouTube界に激震が走った」と吐露。「動画が出たときに、今さら? と思いましたよ。だって、流行ったの昨年でしょ?」と本音を明かしつつ、「それがもうとんでもない。500万回再生とかあって」と感嘆した。

佐久間氏は、話題になった理由を、「流行った1年後におじさんがやるってのが、面白かったみたいなところがあり。YouTube界って、二番煎じの祭りですから(笑)」と分析。津田のほか、芸人やタレントがこぞって「はじめての麻辣湯」動画を投稿しており、「かまいたちがすぐやったんです。200万回再生とかして。亀梨くんも麻辣湯を食べに行って、東海オンエアが食べに行って、さまぁ～ずが食べに行って……。みんな麻辣湯を食べに行って、みんな再生数がいい」と語った。

一方で、「キムタクはまだじゃない?」と話し、「キムタクは行かないっすよ。ロピア行ってますから(笑)」と含み笑い。木村のYouTubeチャンネルでは、ファストファッションやスーパーでの買い物動画、チェーン店での食事動画などが人気で、「本当に“暴れん坊将軍”みたいだよな。城下町の庶民のところに降りてくる殿様みたいなの、日本人は好きなんだな～と思う」と話し、「あんなスターってやっぱいないんだね。やっぱりそのギャップが面白い」と圧倒的な“スター性”を称していた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。