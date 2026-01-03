連続テレビ小説『あんぱん』のスピンオフとなるオーディオドラマ『さいごのうた』が、NHK-FMにて1月3日(22:00～22:50)に放送される。本作の主人公は、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が演じる作曲家・いせたくや。また、白鳥玉恵役の久保史緒里も『あんぱん』本編に続き登場する。制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーにインタビューし、白鳥玉恵を登場させた狙いや収録で感じた久保の魅力などを聞いた。

久保が演じる白鳥玉恵を再登場させた理由

『あんぱん』は漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、朝田のぶ(今田美桜)と柳井嵩(北村匠海)が『アンパンマン』にたどり着くまでを描いた物語(NHK ONEで総集編が配信中)。『さいごのうた』では、たくやの晩年を描く。日本のミュージカルでアメリカ公演を成功させるという夢を叶えるも、嵩とのアンパンマンミュージカルの作曲中、突然倒れてしまうたくや。「もう仕事はできない」と告げられ絶望していたある日、看病する妻・薫から「嵩さんから」と一通の手紙を渡される。そこには、ミュージカルの新しい歌詞が書かれてあり、たくやは嵩とのある約束を胸に、最後の力を振り絞ってメロディーを紡ぐ。

久保が演じる白鳥玉恵は、たくやが作曲、嵩が作詞した名曲「手のひらを太陽に」を歌う人気歌手の過去を持ち、今は歌手は引退して養護施設の先生をしている。

倉崎氏は白鳥の再登場について、いずみたくさんと白鳥玉恵のモデルとなった宮城まり子さんが親交があったという史実を元に、久保の歌声をまた届けたいという思いがあったと説明する。

「今作のラジオドラマでは歌も大きな要素で、何曲も登場させるとなったときに、『手のひらを太陽に』はいせたくやのヒット曲ですし、久保さんの歌声をまた聴きたいなと。『あんぱん』本編では久保さんの歌声が少ししか出せなかったですし。乃木坂46を卒業され、『乃木坂46のオールナイトニッポン』も卒業されましたが、ずっとパーソナリティをされていて、ラジオとの親和性も高いと思っていたのでお声がけさせていただきました」

オファーを受けたときの久保の反応も「また『あんぱん』の世界に戻れるということですごく喜んでくれました」と明かす。

大森と久保の歌唱シーンは「世の中のすべての皆さんに聴いてほしい」

そして、今回の収録で改めて久保の声の魅力を感じたそうで、「すごく聴き心地のいい声で、透き通るような歌声で、素晴らしいなと思いました」と絶賛する。

大森と久保のデュエットシーンも登場する。

「大森さんとの声の相性やバランスもすごくいいなと思いました。収録で思わず立ち上がっちゃいました(笑)。1月3日の放送で世間が新年ムードに包まれている中なので、明るいラジオドラマにしたいという思いがあり、歌もたっぷり入っているのですが、お二人も気持ちよく歌い上げてくれていて、歌以外の部分でもテンポのいい掛け合いを見せてくれました。2人が一緒に歌うシーンは世の中のすべての皆さんに聴いてほしいです」

2人の歌声も堪能できる『さいごのうた』。倉崎氏は「『あんぱん』のスピンオフはいくらでも作りたいですが、オーディオドラマならではの魅力を最大化するため、こういう物語になりました」と話していた。