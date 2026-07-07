「まだ梅雨明けてない」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、6月30日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、中日ドラゴンズの自力優勝が消滅したことに言及した。

山口一郎

「もう風物詩みたいな…」山口一郎のぼやき

大のドラゴンズファンで知られる山口は、「自力優勝がなくなるなんて、俺は予想してた」と受け止めつつも、「早すぎる～」と落胆。さらに、「あの、まだギリギリ6月でしたよ」と苦笑し、「さすがに早い」とぼやいた。「でも慣れてるからね。自力優勝消滅っていうのは。ドラゴンズファンからすると、もう風物詩みたいな」と自虐モードで、「6月というのは、ちょっと……まだ梅雨明けてないもんね(笑)。いや、笑い事じゃないんだけど」と嘆いた。

一方で、故障者が相次いだことなどを理由に「しょうがないんですよ」と受け入れながら、「思ったようにいかなかったんですよね」と分析した山口。2軍の戦力にも「これからのピッチャーはいるんですよ」と期待を寄せつつ、「ただ、まだ19歳とかだから、彼ら。未来はあるんだが、まだ担わせるにはちょっと責任が重すぎる」と慎重な見方も示していた。