「まだ梅雨明けてない」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、6月30日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、中日ドラゴンズの自力優勝が消滅したことに言及した。
「もう風物詩みたいな…」山口一郎のぼやき
大のドラゴンズファンで知られる山口は、「自力優勝がなくなるなんて、俺は予想してた」と受け止めつつも、「早すぎる～」と落胆。さらに、「あの、まだギリギリ6月でしたよ」と苦笑し、「さすがに早い」とぼやいた。「でも慣れてるからね。自力優勝消滅っていうのは。ドラゴンズファンからすると、もう風物詩みたいな」と自虐モードで、「6月というのは、ちょっと……まだ梅雨明けてないもんね(笑)。いや、笑い事じゃないんだけど」と嘆いた。
一方で、故障者が相次いだことなどを理由に「しょうがないんですよ」と受け入れながら、「思ったようにいかなかったんですよね」と分析した山口。2軍の戦力にも「これからのピッチャーはいるんですよ」と期待を寄せつつ、「ただ、まだ19歳とかだから、彼ら。未来はあるんだが、まだ担わせるにはちょっと責任が重すぎる」と慎重な見方も示していた。
【編集部MEMO】
山口一郎は、ロックバンド・サカナクションでボーカルとギターを担当し、多くの楽曲で作詞・作曲も手がけている。うつ病を患った影響で、2022年から約2年間にわたり、バンドとしての活動を休止していた。ニッポン放送の深夜番組『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)ではパーソナリティを担当している。