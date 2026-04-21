ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、14日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』（毎週火曜25:00～27:00）で、中日ドラゴンズを応援するうえでの独自のスタンスを明かした。

山口一郎

「『きょうも負けた』とか『きょう勝った』とか…」山口一郎流の応援スタイル

同チームのファンで知られる山口。放送日時点でチームが最下位に沈んでいることに触れ、「全然、ここからです」と前を向きつつ、「でも俺はもう勝ち負けとかはどうでもいい。ドラゴンズのことを『きょうも負けた』とか『きょう勝った』とか言ってるのはバカだと思う」と持論を展開した。

「もう勝ち負けじゃないから」と強調し、「『阪神強いな』とか『巨人良いな』とか『ヤクルト強いな』とか言ってる、思っているということはやっぱり欲が強い。まず欲をなくさないと。欲がなければ、勝とうが負けようが…」と語り、勝敗にとらわれず選手個々のプレーや成績、状態に目を向けるべきだとの考えを示した。

「つまり、良いところは良いのよ、ダメなところはダメという風に」と整理し、「試合の勝ち負けじゃないところで、“ドラゴンズの味噌汁の上澄み”みたいな部分をしっかりとすすり飲む感じ(笑)。透明なところだけをすすり飲む感じで」と独特の表現で締めくくっていた。