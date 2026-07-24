ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が23日、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』/映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』(公開中)の公開前夜祭舞台挨拶に登壇。夢だったという『仮面ライダー』出演で活きたM!LKでの経験を明かした。

全力“滅ポーズ”でカメラアピール、共演者へのツッコミでも大活躍!

刀を武器とした攻撃を得意とする仮面ライダー夢現/玖門宗馬を演じた曽野。『仮面ライダー』になることが夢だったそうで、「お話しを聞いたときは……嬉しすぎてゼッツ!」と、全力の“滅ポーズ”で喜びを表現し、「いっぱい撮ってください! 今です!」と報道陣のカメラ一つ一つにアピールし、会場を盛り上げた。

改めて、曽野は「ほんまに嬉しくて! 僕が事務所に入ったときから付いてくださっているマネージャーさんが『舜ちゃんを絶対に“変身”させたい!』と(言ってくれていて)、僕も『仮面ライダーになりたいです!』と言っていたので、それがやっと叶って夢みたい」と心境を語った。

しかし、台本を読んだときには驚きもあったそうで「台本を読んでいったら、『あれ、俺……悪いことしてない?』と(笑)。最初は真っすぐな正統派なヒーローだと思っていたら、ダークヒーローでびっくりしました」と振り返っていた。

ゼッツを演じた今井竜太郎から変身シーンを絶賛されると、曽野は「マジで!? 嬉しい!」と笑顔を見せつつ、「僕が初めて変身するシーンは(今井と)2人で対面してだったんですけど、肩ベルトのやり方も難しくて慣れが必要で、今井くんは1年間やってきていたので、教えてもらいながらなんとかうまいことできたんじゃないかなと思います!」と自信をのぞかせた。

ダークヒーローを演じるうえでの意識について聞かれると、曽野は「普段はM!LKとしてアイドル活動をしているので、人を睨んだりとか、倒してやる! 悪いことをするぞ! とか思わないんですけど……そのスキルは磨いてこなかったんですけど、意外とできちゃって(笑)」と話す。続けて「ダンスでカッコいい曲だったり、クールな曲もやっていたりするので、その表現の部分は活きたのかなと思います」とMILKの活動が今作で活きたことを明かしていた。

また、今回の舞台挨拶で目立っていたのが曽野のツッコミ。天野浩成がキャスト陣と仲良くなったというトークを展開するなかで「曽野さん」と呼ばれると、「壁あるやん! 舜太くんとか呼んでくださいよ!」と返し、笑いを誘う場面も。古川雄輝の声マネをする天野と堀口真帆にも「声マネしなくていいんですよ! マネせんでええよ?」とツッコみを入れ、会場を盛り上げていた。

舞台挨拶には、曽野のほか今井、古川、堀口、天野、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』から長田光平、赤羽流河、角心菜、安井謙太郎、入山杏奈、高橋努が登壇した。

天野浩成にツッコミ

「嬉しすぎてゼッツ!」

誰よりも高く手を挙げる曽野舜太