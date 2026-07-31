NHK総合で日曜日夕方に放送している『有吉のお金発見 突撃! カネオくん』。8月2日は「夏休みのお出かけにピッタリ!」という観光列車を特集する。ラグジュアリーな寝台列車や人気のSL列車に加え、全国の「クセつよ観光列車」も登場するとのこと。

外観や内装デザインに加え、車内での食事や魅力的な車窓風景など、乗ること自体が目的となる観光列車がいま人気に。番組では、リビングにベッド、お風呂も備え、「1人90万円」という「超ラグジュアリーな寝台列車」をはじめ、「走るスイートルーム」を備えた豪華な観光特急列車、世界的なシェフによるフルコースを堪能できるレストラン列車など紹介する。

レトロな味わいが人気のSL列車も登場。全国各地で蒸気機関車が復活して人気を集める一方、復活の裏には鉄道会社の垣根を超えた「胸アツストーリー」もあるとのこと。

全国で活躍する「クセつよ観光列車」も紹介し、犬や猫の車両が山を登るケーブルカー、四国を走る「日本一遅い新幹線」などが登場。スタジオでは、MCの有吉弘行さん、日直アシスタントの田牧そらさん、ゲストの柴田英嗣さん、津田寛治さん、松村沙友理さん、番組キャラクターのカネオくん(声 : ノブさん)がお金にまつわるトークを展開する。なお、8月2日の放送は18時7分から18時45分までとされている。