テレビ東京系で土曜日22時から放送している『新美の巨人たち』。8月1日は「シリーズ美しきニッポンの駅」第4弾として、近鉄の宇治山田駅を特集する。シシド・カフカさんがアートトラベラーを務め、風格十分な駅舎の美と歴史に迫る。

宇治山田駅は三重県伊勢市にある近鉄山田線・鳥羽線の駅。伊勢神宮への玄関口となる駅のひとつであり、建設当時の面影を現代に残す美しい駅舎(国登録有形文化財)でも知られる。外壁はテラコッタで繊細に飾られ、内部は2階まで吹抜けがある広々とした空間に。団体待合室をはじめ、多数の参詣客に対応した設備もあるという。

『新美の巨人たち』の「シリーズ美しきニッポンの駅」で私鉄駅舎の登場は初とのこと。スパニッシュ・スタイルの明るく力強い外観、美しい装飾で風格も備え、100年近くにわたり町を見守り続ける宮殿のような駅舎には、「一筋縄ではいかない秘密」も存在している。ひときわ目立つ屋上の塔屋に設けた「秘密の部屋」や、ホームの横にある「謎の円盤?」などを取り上げ、それぞれの役目も紹介しつつ、駅舎の美と謎を紐解いていく。

高架のホームに隣接したこの場所にも秘密が

近鉄の特急列車にも乗車する

番組では、アートトラベラーのシシド・カフカさんが近鉄の特急列車に乗る場面や、宇治山田駅のホームに隣接したある場所に立つ場面も。『新美の巨人たち』の「シリーズ美しきニッポンの駅(4)『宇治山田駅』×シシド・カフカ」は、テレ東系で8月1日の22時から22時30分まで放送。8月8日23時30分からBSテレ東での放送も予定している。