中川家の剛さん、礼二さんが司会を務めるNHKの地元密着型鉄道バラエティー番組『鉄オタ選手権』。8月9日13時から、NHK BSプレミアム4Kで「長野電鉄＆しなの鉄道の陣」を放送することが決定した。8月29日17時50分からNHK BSでも放送予定としている。

長野電鉄は長野～湯田中間(33.1km)で列車を運行。特急車両の1000系「ゆけむり」(元小田急ロマンスカー10000形「HiSE」)、2100系「スノーモンキー」(元JR東日本253系「成田エクスプレス」)をはじめ、かつて首都圏のJR・私鉄を走った車両がいまも現役で活躍している。

番組では、中川家の2人と吉川正洋さん(ダーリンハニー)、村井美樹さん、もう中学生さんら一行が「ゆけむり」や「スノーモンキー」などの車両と対面。かつて小田急ロマンスカーとして活躍した「ゆけむり」に貸切乗車するという。

しなの鉄道は軽井沢～篠ノ井間のしなの鉄道線(列車は長野駅まで乗り入れて運行)、長野～妙高高原間の北しなの線で列車を運行。開業以来、国鉄時代に製造された近郊形電車115系が活躍してきたが、新型車両の導入にともない2028年までに順次引退する予定。番組では、引退が迫るしなの鉄道の115系に乗り、鉄道旅を繰り広げるとのこと。