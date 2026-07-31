グローバルボーイグループ・BOYNEXTDOORが7月31日から8月2日までの3日間、韓国・釜山で単独公演を開催する。初のワールドツアー「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'」の一環として行われるもので、全3公演のチケットは販売開始後に即完売。グループの高い人気と動員力を改めて証明した。

BOYNEXTDOOR (P)&(C) KOZ Entertainment.

“ライブ強者グループ”としての存在感

BOYNEXTDOOR(SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK)は、公演を前に「釜山の情熱に負けないくらい熱いステージをお見せします。ぜひ楽しみにしていてください」とコメント。ファンへの期待感を高めた。

近年、“ライブ強者グループ”として評価を高めているBOYNEXTDOOR。圧倒的なパフォーマンスに加え、充実したセットリストや全編バンドライブによる構成が好評を集めており、今回の釜山公演にも多くの音楽ファンの関心が寄せられている。

BOYNEXTDOOR (P)&(C) KOZ Entertainment.

メンバーたちは「幼い頃の思い出がたくさん詰まった場所で公演ができることを、とても感慨深く思っています。釜山で初めて単独コンサートを開催するだけに、いつも以上に熱く楽しみたいです」と心境を明かした。さらに、「ONEDOOR(※ファンダム名)の皆さんと一緒に笑って歌いながら、最高に楽しい時間を過ごしたいと思っています。ぜひ期待してください」と呼びかけた。

今回の釜山公演は、7月にスタートしたBOYNEXTDOOR初のワールドツアーをさらに加速させる重要なステージとなる。ツアーはソウル、釜山公演の後、日本では神奈川、大阪、長野など6都市を巡回。その後はダラス、シカゴ、ニューヨーク、トロント、バンクーバー、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、香港など北米・アジア各地へと続き、全24都市・35公演を展開する予定だ。

世界規模で活躍の場を広げるBOYNEXTDOOR。初のワールドツアーを通じて、さらなる飛躍を見せそうだ。