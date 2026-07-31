長野久義「2週間ずっと時差ボケが直らなかった」飛行機に9回も搭乗…アメリカ・カナダを駆け巡った海外出張を振り返る

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 7月26日（日）の放送では、長野が最近おこなった2週間のアメリカ視察で大変だったことを語りました。

◆時差ぼけ続きの2週間

佐藤：長野さんは2週間にわたるアメリカ出張をされてきたわけですが、2週間でかなり移動されたんじゃないですか？

長野：そうですね。最初はシカゴに行って独立リーグの試合などを見た後、カナダのエドモントンで大学野球を見て、そこからサンフランシスコに……。

佐藤：またアメリカに戻ったんですね。

長野：それで、サンディエゴに行って、最後にフィラデルフィアでオールスターゲームを見て、帰ってきました。

佐藤：飛行機はどれくらい乗りました？

長野：飛行機は9回乗りました。

佐藤：2週間で9回！ もしかしたら航空会社の人より乗っているんじゃないですか（笑）。マイルも貯まりまくって。

長野：そうかもしれないです。いやぁ結構大変でしたね。西海岸から東海岸まで行ったので、飛行機でも5時間はかかるんですよ。

佐藤：はい。

長野：時差も3時間あるので。だから、2週間ずっと時差ボケが直らなかったです。

佐藤：本当にメジャーリーガーみたいな（スケジュール）。

長野：これをメジャーリーガーは普通にやっているので。やっぱり、すごいなって思います。

――ほかにも、長野が菅野智之投手（コロラド・ロッキーズ）や岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）にサプライズ訪問したときのエピソードについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/