長野久義「2週間ずっと時差ボケが直らなかった」飛行機に9回も搭乗…アメリカ・カナダを駆け巡った海外出張を振り返る

◆時差ぼけ続きの2週間
佐藤：長野さんは2週間にわたるアメリカ出張をされてきたわけですが、2週間でかなり移動されたんじゃないですか？
長野：そうですね。最初はシカゴに行って独立リーグの試合などを見た後、カナダのエドモントンで大学野球を見て、そこからサンフランシスコに……。
佐藤：またアメリカに戻ったんですね。
長野：それで、サンディエゴに行って、最後にフィラデルフィアでオールスターゲームを見て、帰ってきました。
佐藤：飛行機はどれくらい乗りました？
長野：飛行機は9回乗りました。
佐藤：2週間で9回！ もしかしたら航空会社の人より乗っているんじゃないですか（笑）。マイルも貯まりまくって。
長野：そうかもしれないです。いやぁ結構大変でしたね。西海岸から東海岸まで行ったので、飛行機でも5時間はかかるんですよ。
佐藤：はい。
長野：時差も3時間あるので。だから、2週間ずっと時差ボケが直らなかったです。
佐藤：本当にメジャーリーガーみたいな（スケジュール）。
長野：これをメジャーリーガーは普通にやっているので。やっぱり、すごいなって思います。
――ほかにも、長野が菅野智之投手（コロラド・ロッキーズ）や岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）にサプライズ訪問したときのエピソードについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/