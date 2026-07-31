なぜ「マオリ・オールブラックス」が千葉・柏の葉に？ 柏の葉スマートシティで生まれる共創と国際交流の形とは

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。「NEW TREND ONE」のコーナーでは、今、新しい生活の中で注目されているアイテム・企業・人物などにフォーカスします。今回の放送では、街づくり事業「柏の葉スマートシティ」に注目。三井不動産・柏の葉街づくり推進部の山中俊幸（やまなか・としゆき）さんとともに柏の葉スマートシティを訪れ、事業内容について話を伺いました。全国各地で進む街づくりは、道路や住宅、商業施設の整備に加え、企業や大学、行政、地域住民が連携し、新たな価値を生み出す取り組みへと広がっています。千葉県柏市の「柏の葉スマートシティ」もその一例です。そしてまた、ニュージーランドの先住民族マオリにルーツを持つ選手たちで構成されるラグビーチーム「マオリ・オールブラックス」との交流を通じて、地域の子どもたちや研究機関との新たな取り組みを進めています。初めて柏の葉スマートシティを訪れた吉田は、「豊かな自然のなかに商業施設や大学、病院がそろい、便利で暮らしやすそうな街という印象を受けました」とコメント。そのうえで、街づくりのコンセプトについて山中さんに尋ねました。山中さんは、柏の葉スマートシティについて「『世界の未来像をつくる街』をコンセプトに、 “環境共生”、“健康長寿”、“新産業創造”の3つを柱として街づくりを進めています」と説明します。さらに、「最大の特徴は『公・民・学』の街づくりです」と話し、行政、民間企業・地域住民、東京大学や千葉大学などの研究機関が連携しながら街づくりを進めていることを紹介しました。吉田が「新産業創造というのはどういった取り組みなのでしょうか？」と質問すると、山中さんは「スタートアップやローカルベンチャーが働ける環境としてコワーキングスペースを整備し、さまざまな支援プログラムも提供しています」と説明。そのうえで、「リアルな空間とコミュニティの提供を通じて、柏の葉のプレイヤー同士が共創し、新しい価値を創出する環境づくりを目指しています」と、街のビジョンを語りました。また、2024年6月下旬から7月にかけて開催された「リポビタンDチャレンジカップ2024」のJAPAN XV戦に向けて、マオリ・オールブラックスは柏の葉で事前キャンプをおこないました。これまでの継続的な交流がご縁となり、「2024年には三井不動産とニュージーランドラグビー協会がパートナーシップ契約を締結しました」と山中さんは振り返ります。最後に吉田が、「今回の交流を通して、柏の葉という街のどんな魅力を感じてほしいですか？」と問いかけると、山中さんは「スポーツには人と人をつなぎ、国境や文化を超えて交流や感動を生み出す力があります」と強調。さらに、「マオリ・オールブラックスはラグビーの強さだけでなく、マオリの伝統や文化を大切にしているチームです」と、その魅力を紹介。そして、「スポーツを通じて人と人、人と街をつなぎ、新たな交流と感動を生み出す街であることを、多くの方に感じてほしいです」と、柏の葉スマートシティが目指す街の未来の姿を語りました。今回は、山中さんへのインタビューに加え、柏の葉高校の生徒たちとマオリ・オールブラックスが交流する様子も取材しました。インタビューの模様は、ほぼノーカットで見られる動画はTOKYO FMの公式YouTubeチャンネルにて公開中です。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X： @ONEMORNING_1