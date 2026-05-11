BOYNEXTDOOR、初フルアルバム『HOME』発売決定

BOYNEXTDOORが6月8日に1st Studio Album『HOME』を発売することを発表した。

これは、5月8日（金）22時、1st Studio Album公式ウェブサイト（http://bnd-home.com/）を通じて発表されたもの。公式ウェブサイトは4カ国語に対応しており、グローバルファンダムのアクセス性を高めている。デビュー前に公開されたホームページを思わせるデザインがノスタルジーを刺激する。

サイト内には、BOYNEXTDOORの象徴であるドアやポストなどがデザインされている。さまざまなコンテンツも用意されており、インターホンを押すと軽快なベル音とともにドアが開き、家の中にはカムバック日時が記された日めくりカレンダーや時計、アルバム名が書かれた額縁が置かれている。玄関ドアに付いたドアスコープを押すと、多彩なフレームが適用された写真を撮影することもできる。

郵便受けの中の手紙には、ウィットに富んだ文章が記されている。「この手紙は、BOYNEXTDOORの1st Studio Album 『HOME』発売を知らせるため、未来から送られました。6月8日は、BOYNEXTDOORの歌が街に響き、フィードを埋め尽くし、客席に広がる日になるでしょう」「It must go viral」といったメッセージが書かれ、遊び心を加えている。

BOYNEXTDOORは昨年、韓国で3度のカムバックを行い、爆発的な上昇傾向を続けてきた。昨年1月に発表した初のデジタルシングル「IF I SAY, I LOVE YOU」は各種年間チャート上位を席巻し、4th EP『No Genre』と5th EP『The Action』は初動（発売後1週間の販売枚数）100万枚を突破。3作連続ミリオンセラーを達成した。共感を呼ぶ音楽を自ら制作しながら好成績を続けてきただけに、彼ら初のフルアルバムへの期待が高まっている。6人のメンバーは順次プロモーションを展開していく予定。

＜リリース情報＞

BOYNEXTDOOR

1st Studio Album『HOME』

6月8日発売

http://bnd-home.com/

JAPAN OFFICIAL HP：https://boynextdoor-official.jp