前園真聖「ポジティブなエゴがあるとチームは強くなる」サッカー日本代表に求められる次なる進化は？

フリーアナウンサーの森遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」（毎週金曜14:30～14:55）。第一線で活躍するゲストを迎え、その輝きの源を探るインナーケア・ラジオプログラムです。多彩なゲストの日々の習慣や大切にしている想いに触れながら、心と体を整えるヒントをお届けします。

7月24日（金）の放送は、サッカー解説者で元日本代表の前園真聖さんがゲストに登場。「FIFAワールドカップ2026」における日本代表の評価についてお話を伺いました。

◆「50点」評価に込めた日本代表への期待

前園真聖さんは、1973年生まれ。1996年のアトランタオリンピックでは、U-23日本代表のキャプテンとしてチームを牽引し、ブラジル代表を破った「マイアミの奇跡」の中心選手として日本サッカー史に名を刻みました。現在は、サッカー解説者、スポーツジャーナリストとして幅広く活動しています。

7月19日（日）、「FIFAワールドカップ2026」はスペイン代表の優勝で幕を閉じました。前園さんは日本代表について、「期待以上にやってくれた部分と、もう少しできたのではないかという思いの両方があります」と振り返ります。

決勝トーナメントのブラジル戦では、選手たちの実力を踏まえ「まだ力を出し切れたのではないか」と感じたといい、大会全体の評価は100点満点で「個人的には50点」とコメント。優勝を目標に掲げていたなかで、ベスト8以上に進めなかった結果を踏まえた評価だと説明しました。

一方で、2022年のカタール大会と比べて「もっと攻める姿勢が見えた」と、日本代表の成長も評価。そのうえで「耐える美学も大事だけれど、どこかでリスクを冒して、取られても取り返すぐらいの勢いは見たかった」と、さらなる進化への期待を語りました。

◆世界トップに必要な組織と個の融合

前園さんは日本と世界の差について「間違いなく縮まっている」と評価する一方、日本が成長しているように世界もさらに進化していると指摘します。日本の強みとして挙げたのは、世界からも評価される組織力です。チームの決まりごとや役割を全員が理解し、規律を守って戦える点は大きな武器だといいます。

ただし、前園さんは組織力だけでは世界の頂点に届かないとも分析します。どれだけ組織が機能していても、突出した個の力を持つ選手によって局面を打開される可能性があるためです。

だからこそ重要になるのが、組織と個の融合です。「“そんなの関係ない”というような選手が出てきて、打ち破っていく選手が10人、15人、20人揃っていく。それが組織になるともっと強くなる」と語り、世界を驚かせる個の力の必要性を強調しました。

強いチームに共通する要素について、前園さんはフランス代表を例に挙げます。「誰が出てもレベルが変わらないんです。スタメンに出ている選手はトップオブトップだけども、次に出てくる人たちも世界でトップなんです」と説明します。個の力が強いフランス代表だからこそ、さらに重要になるのは、選手一人ひとりの意識だといいます。

前園さんは「自分が一番だと思っているんだけれども、そのエゴがチームのために向いている」と語り、個々が高い自信を持ちながら、チームの勝利のために力を発揮する「ポジティブなエゴ」が強いチームには欠かせないと説明しました。

◆前園流「仕事モード」の切り替え術

前園さんにとって、現役時代に気持ちを高める「オン」の瞬間は、特別なことをするのではなく、いつも通りの準備のなかにありました。試合前には決まった音楽を聴く習慣があり、当時は地元・鹿児島にゆかりのある長渕剛さんの楽曲や、その時代に流行していた安室奈美恵さん、globeの曲などを聴いて気持ちを整えていたといいます。

また、試合前の食事にもこだわりがありました。前園さんは、キックオフの約4時間前に軽食として必ずうどんを食べていたそうです。炭水化物がエネルギーに変わりやすく、消化も良いことから、試合に向けたコンディション作りの1つとして取り入れていました。

現在の前園さんにとって、仕事モードへの切り替えスイッチになっているのは、朝のコーヒーです。ただ飲むだけではなく、自ら豆を挽いて淹れる時間を大切にしているといいます。「自分で挽いたほうが香りも立つ」と話し、朝の一杯が「これから出かける、仕事に行くという気持ちを作るきっかけになっている」と明かしました。

＜番組概要＞

番組名：KANEKA Good Chemistry

放送日時：毎週金曜 14:30～14:55

パーソナリティ：森遥香

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/gc/

番組公式X：@KANEKAGood_TFM

番組公式instagram：@kanekagoodchemistry_tfm