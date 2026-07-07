「日本のエンターテインメントが持つ可能性をさらに広げていきたい」――元SMAPのマネージャーとして知られる飯島三智氏が、HYBE JAPANの「J-POP エグゼクティブプロデューサー」に就任したことが7日、発表された。J-POP領域における新たなIP開発を推進する。

飯島三智氏

CULENでの活動は継続

SMAPをはじめ、日本のエンターテインメント業界で数々のアーティストをプロデュースし、コンテンツを創出してきた飯島氏。現在はCULEN代表取締役を務めており、今後も同社での経営およびプロデュース業務を継続しながら、HYBE JAPANの「J-POP エグゼクティブプロデューサー」として、日本発の新たなエンターテインメントの創出に取り組む。

HYBE JAPANは、HYBEの成長戦略「HYBE 2.0」に基づき、日本市場の文化や特性に合わせた事業を展開する「マルチホーム・マルチジャンル」戦略を推進。今回の飯島氏就任は、日本独自のカルチャーを起点としたJ-POPの新たなIPを創出・育成するための重要な一歩と位置づけている。

飯島氏「ファンダムにこそ未来がある」

飯島氏は、「私は、これまで、アーティスト一人ひとりの個性や人間的な魅力を大切にしながら、音楽、映像、映画、テレビメディアなどを横断したコンテンツづくりに取り組んでまいりました」と振り返りながら、「大きな時代のうねりを感じる今、私はファンダムにこそ未来があると確信しております。これまで活動を通して実感してきたファンの皆さまへの感謝を込めて、ファンダムとエンターテイメントの融合に尽力してまいります。また、今後もCULENでの活動を継続し、そこで培ってきた経験と知見を活かし、HYBE JAPANの皆さまとともに、日本のエンターテインメントが持つ可能性をさらに広げていきたいと考えております。日本から生まれるアーティストやコンテンツが、より多くの方々に愛され、長く記憶に残る存在となるよう、誠実に取り組んでまいります」とコメントした。

HYBE JAPAN、飯島氏のプロデュース力に期待

HYBE JAPANは、飯島氏が培ってきた「大衆を魅了するマルチプロデュース力」や、映像・映画・テレビメディアを横断するコンテンツ創出ノウハウを、HYBE JAPANのアーティスト育成システムやHYBEグループのプラットフォームテクノロジーと融合させる方針。日本独自のカルチャーやストーリーを生かした次世代J-POPアーティストの育成を加速させる。

HYBE JAPANの取締役兼会長を務めるキム・ヨンミン氏は、飯島氏の実績や洞察、アーティストへの愛情に期待を寄せ、「飯島氏の卓越したプロデュース力と、私たちが持つグローバルなインフラがシナジーを生み出すことで、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込み、ファンの方々に愛される素晴らしいプロジェクトをお届けできると確信しています」と話している。