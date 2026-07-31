Mrs. GREEN APPLE大森元貴「実は！ 僕が一番びっくりしてる」今年はソロでよく動く!? 新曲『灰色』情報解禁！

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月20日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。大森のソロ新曲「灰色」について語り合いました。藤澤：7月15日！ 大森先生の大森元貴ソロ！ 9月4日（金）公開の（松村北斗さん、今田美桜さんのダブル主演）映画「白鳥とコウモリ」主題歌「灰色」が解禁になりましたね！

主題歌担当します。

「催し」ぶりのソロです。

曲名は「灰色」です。 https://t.co/VP0QsZfeUV

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) July 15, 2026大森：きましたか！（2026年4月リリースの）「催し」ぶりのソロ！若井：今年ソロですごい動きますね！大森：実は！ 僕が一番びっくりしてる。若井：そうですよね（笑）。藤澤：そうなの（笑）。大森：びっくりしてる！「灰色」、カッコいい曲なので。松村北斗さんと今田美桜さん主演ですからね！藤澤：はい！大森：僕としては、（作曲家・いせたくや役で出演した）朝ドラ「あんぱん」の「のぶー！」（※今田美桜さんがヒロインをつとめた役・朝田のぶ）っていう感じですかね！若井：あぁ〜！ そうですね！大森：今田さんは！「灰色」、楽しみにしていてほしいと思います！藤澤：楽しみです！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info