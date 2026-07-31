DJ KOO 年間約1,000個食べる“パン好き”！「ほぼ毎日食べている」お気に入りのパンは？

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

7月のマンスリーゲストは、DJ KOOさんが登場。7月4日（土）の放送では、大好きなパンへの情熱などについて語っていただきました。

◆“パン愛”さく裂！ パンシェルジュ検定への挑戦

鞘師：KOOさんはパンがお好きだというのをお聞きしました。それもパンシェルジュの検定を受けるほど。これは何級とかがあるのですか？

DJ KOO：あります。パンシェルジュとは、パンのコンシェルジュのことです。パンの製法や歴史、種類、保管の仕方とか、そういうことが100問くらい出て、70問以上合格しないとダメなんですよ。

鞘師：それは何級なのですか？

DJ KOO：3級！

鞘師：次受けるなら2級ですか？

DJ KOO：いや、3級をもう3回受けてるの！

鞘師：3級を3回受けて……

DJ KOO：3回落ちてるの（笑）！ だから実際、まだ僕はパンシェルジュにはなっていないんですけども、もうここまで来たら、受かる・受かんないじゃなくて、回数で勝負だなと。

鞘師：情熱で勝っているみたいなところがあるかもしれないですね。

DJ KOO：面接があれば合格はするんだけどな、みたいな。毎日、家の近くにいろんなパン屋さんがあって、毎日パンは3つ食べていて、年間で1,000個くらい食べてるかな。

鞘師：単純計算で1,000個ぐらいになりますよね。どういうパンがお好きなんですか？

DJ KOO：一番好きなのは塩パンが好きかな。

鞘師：ちょっとこう、ジューシーで、つるっとカリッとしているような。

DJ KOO：結構プレーンな感じなんだけども、小麦とかバターの味わいがしっかり出てくる、みたいな感じが好きですね。

鞘師：素材の味がすごく感じられやすいパンの種類ではあるかもしれないですね。

◆おすすめの塩パンは？

鞘師：私も塩パン好きなんですけど、塩パンを買えるおすすめの美味しいところとかあったりしますか？

DJ KOO：東京・麻布十番に「Te cor gentil（テコールジャンティ）」というお店があるんだけども、そこはヴィーガンのお店なんですよ。全部植物性で、身体に世界に、そして自然に優しいというところの、「あおさの塩パン」というのがあって。

鞘師：おいしそう！もう、「あおさ」って聞くだけでおいしそう。

DJ KOO：あおさの香りと塩のカリカリした感じがめちゃめちゃ美味しいパンですね、そこのパンは本当においしい。ほぼ毎日ぐらいに食べてるかな。

鞘師：朝ご飯は、ご飯派、パン派、どちらですか？

DJ KOO：パンパンパンパンパーン！ パンですよ!!

鞘師：（笑）。

――番組では他にも、同じレーベルに所属する2人の意外な関係性や、DJ KOOさんのポジティブな生き方の秘訣などについて語る場面もありました。

----------------------------------------------------

音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

----------------------------------------------------

＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/