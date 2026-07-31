「本当にいいんですか……?」アイドルグループ・M!LKの山中柔太朗が、元プロサッカー選手で解説者・林陵平氏からのプレゼントに喜びの声をあげた――。

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    山中柔太朗

「愛しか感じない」「ニッコニコで本当に嬉しそう」仲良しな2人に反響多数

山中は、27日に更新されたYouTubeチャンネル『林陵平チャンネル』にゲスト出演。「FIFAワールドカップ2026」の決勝戦で、NHKの現地解説を担った林氏は、「柔太朗にお土産買ってきました!」と報告。「喜んでくれるといいな～」と言いながら、決勝戦の対戦国が描かれた“ファイナルピンバッジ”を手渡すと、大のサッカー好きで知られる山中は、「これ超うれしいわ。これは買えないね。本当にこれはうれしい。カッコいい!」と声を上げた。

さらに、林氏は、「正直、すぐ売り切れて。本当にこれは買えないみたいで」「自分でと思ったんだけど、やっぱこれは本当に着る人に。大好きな人にあげたいなって」と前置きしながら、現地でしか買えない“スペイン優勝記念Tシャツ”をプレゼント。「試合後にスタジアムのところに行って買ってきた。(優勝が)決まったあとに出たやつで。みんな買ってて」と説明すると、山中は、「これはヤバい! これはヤバいぞ!」と貴重な品に大興奮した。

「本当にいいんですか……?」と聞く山中に、林氏は、「これはもう柔太朗に。スペイン推してたしね」とにっこり。「寝間着でもいいんで」と続けると、山中は、「寝間着なんかで着れないです」と返しながら、その場でTシャツを着用。「俺、めっちゃ着ますよ。本当に」「(W杯のグッズを)1個も持ってなくて。これはマジでうれしい!」と喜びを爆発させると、林氏は、「めっちゃ似合ってるやん」「柔太朗もチャンピオンになってくれ! ということで」とうれしそうだった。

コメント欄には、「超貴重な優勝Tを柔太朗に買ってきてくれるなんて愛しか感じない」「お土産もらった柔ちゃんも、その様子を見た林さんもニッコニコで本当に嬉しそう」「今日の生配信で着てたやつ!! 柔ちゃん、大事な服ほどガチめに着るあたりが非常に推せる」「M!LK配信で優勝Tシャツ着ててなんでそれ持ってるんだろうと思ってたらこういうことだったのね!」「林さんきっかけでM!LKの山中柔太朗推しになりそう」などの反響が寄せられている。

【編集部MEMO】
山中柔太朗は、栃木県出身。2001年12月23日生まれ。ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しながら、俳優としても活躍中。主な出演作にMBS『飴色パラドックス』(22)、YTV『悪いのはあなたです』(25)、日本テレビ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』(26)、映画『純愛上等!』(26)など。

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