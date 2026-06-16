5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)で「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」J-POP部門を受賞。「好きすぎて滅!」大ヒットの反響を明かした。

  • M!LK・吉田仁人

    M!LK・吉田仁人

「好きすぎて滅!」、「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」受賞

「好きすぎて滅!」で同賞を受賞したM!LK。リーダーの吉田仁人は、「本当にこのような賞をいただけて、うれしいなという気持ちと、12年活動している中でもこういう場所にあまり慣れていないため、緊張と忘れない1日になるだろうなと思っています」と素直な心境を吐露した。

そして、「メンバーといろいろ話す中でも、『みんなの中にたくさん歌ってもらえるような曲が、M!LKの中にもあったらいいよね』ということをずっと話しながら活動しておりまして」と明かし、「その中で、この『好きすぎて滅!』は、僕のお父さん世代の方もいま歌っているよ、と言ってくださったり、いろんなお声もいただけてすごくうれしかったので、僕たちが何よりも大事に歌い続けて、これからもたくさんカラオケで歌っていただけるように頑張りたいと思います」と笑顔を見せていた。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。アーティストをはじめとする音楽関係者で構成された5,000名以上の投票メンバーの投票で、主要6部門など各部門の最優秀作品・アーティストを決定する。

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